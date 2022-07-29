Які документи потрібні для першачка-переселенця: перелік від МОН

Один з батьків або законних представників має надіслати до навчального закладу заяву для зарахування дитини до 1 класу.
Крім неї варто подати нижче перераховані документи, повідомляють у Міністерстві освіти та науки.
До заяви додається:
- копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу (за наявності);
- оригінал або копія медичної довідки за формою № 086-1/о.
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Якщо у дитини-переселенця відсутнє свідоцтво про народження або інший документ, що підтверджує особу дитини, вона зараховується до закладу освіти без нього.
В умовах воєнного часу можна надати:
- довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- довідку про звернення за захистом в Україні;
- посвідчення біженця;
- посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.
"З урахуванням безпекової ситуації діти у 2022/2023 навчальному році можуть навчатися у закладах освіти, в яких вони навчалися до початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну, за умови, якщо такий заклад працює", – зазначають в МОН.
У відомстві додають, що можна так само подати заявку за місцем тимчасового проживання. ЇЇ можна відправити:
- надіслати електронною поштою або факсом;
- занести особисто;
- передати іншим зручним способом.
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