Які документи потрібні для першачка-переселенця: перелік від МОН

Один з батьків або законних представників має надіслати до навчального закладу заяву для зарахування дитини до 1 класу.

Крім неї варто подати нижче перераховані документи, повідомляють у Міністерстві освіти та науки.

До заяви додається:

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копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу (за наявності);

оригінал або копія медичної довідки за формою № 086-1/о.

Фото: khanfus / Depositphotos

Якщо у дитини-переселенця відсутнє свідоцтво про народження або інший документ, що підтверджує особу дитини, вона зараховується до закладу освіти без нього.

В умовах воєнного часу можна надати:

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

довідку про звернення за захистом в Україні;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.

"З урахуванням безпекової ситуації діти у 2022/2023 навчальному році можуть навчатися у закладах освіти, в яких вони навчалися до початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну, за умови, якщо такий заклад працює", – зазначають в МОН.

У відомстві додають, що можна так само подати заявку за місцем тимчасового проживання. ЇЇ можна відправити:

надіслати електронною поштою або факсом;

занести особисто;

передати іншим зручним способом.

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