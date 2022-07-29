Які документи потрібні для першачка-переселенця: перелік від МОН

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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29 липня 2022

Один з батьків або законних представників має надіслати до навчального закладу заяву для зарахування дитини до 1 класу.

Крім неї варто подати нижче перераховані документи, повідомляють у Міністерстві освіти та науки.

До заяви додається:

  • копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу (за наявності);
  • оригінал або копія медичної довідки за формою № 086-1/о.
 Фото: khanfus / Depositphotos 

Якщо у дитини-переселенця відсутнє свідоцтво про народження або інший документ, що підтверджує особу дитини, вона зараховується до закладу освіти без нього

В умовах воєнного часу можна надати:

  • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
  • довідку про звернення за захистом в Україні;
  • посвідчення біженця;
  • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.

"З урахуванням безпекової ситуації діти у 2022/2023 навчальному році можуть навчатися у закладах освіти, в яких вони навчалися до початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну, за умови, якщо такий заклад працює", – зазначають в МОН.

У відомстві додають, що можна так само подати заявку за місцем тимчасового проживання. ЇЇ можна відправити:

  • надіслати електронною поштою або факсом;
  • занести особисто;
  • передати іншим зручним способом.

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