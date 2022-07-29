Які документи потрібні для першачка-переселенця: перелік від МОН

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
2655
29 липня 2022

Один з батьків або законних представників має надіслати до навчального закладу заяву для зарахування дитини до 1 класу.

Крім неї варто подати нижче перераховані документи, повідомляють у Міністерстві освіти та науки.

До заяви додається:

Реклама:
  • копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу (за наявності);
  • оригінал або копія медичної довідки за формою № 086-1/о.
 Фото: khanfus / Depositphotos 

Якщо у дитини-переселенця відсутнє свідоцтво про народження або інший документ, що підтверджує особу дитини, вона зараховується до закладу освіти без нього

В умовах воєнного часу можна надати:

  • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
  • довідку про звернення за захистом в Україні;
  • посвідчення біженця;
  • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.

"З урахуванням безпекової ситуації діти у 2022/2023 навчальному році можуть навчатися у закладах освіти, в яких вони навчалися до початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну, за умови, якщо такий заклад працює", – зазначають в МОН.

У відомстві додають, що можна так само подати заявку за місцем тимчасового проживання. ЇЇ можна відправити:

  • надіслати електронною поштою або факсом;
  • занести особисто;
  • передати іншим зручним способом.

Читайте також: До якого числа можна зарахувати дитину до 1 класу? Відповідь МОН

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 4247
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2706
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3280
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат