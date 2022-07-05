До якого числа можна зарахувати дитину до 1 класу? Відповідь МОН

В Україні зарахування до перших класів у школах триватиме до 31 серпня.

Документи то закладу середньої освіти можна подати через електронну пошту чи інший зручний спосіб, розповіли в Міністерстві освіти і науки.

У МОН також зазначили, що якщо школа не може більше приймати першокласників, органи місцевого самоврядування мають надати перелік закладів освіти поруч із місцем проживання, та допомогти їм до них вступити.

Документи до шкіл можуть подавати батьки, опікуни чи представники дитини.

Читайте також: У школах Миколаєва з 1 вересня забороняють вивчати російську мову

"До 1-го класу вже зараховано понад 300 тис. дітей. Найбільшу кількість заяв отримано у Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Київській, Івано-Франківській і Рівненській областях, а також майже 24 тис. заяв у місті Київ", – сказав міністр освіти Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, в Україні зі 1 вересня планують розпочати офлайн-заняття в школах.

При цьому вчителі, які виїхали в інше місто чи закордон, в такому випадку мають повернутися на робоче місце.