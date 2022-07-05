До якого числа можна зарахувати дитину до 1 класу? Відповідь МОН

В Україні зарахування до перших класів у школах триватиме до 31 серпня.

Документи то закладу середньої освіти можна подати через електронну пошту чи інший зручний спосіб, розповіли в Міністерстві освіти і науки.

У МОН також зазначили, що якщо школа не може більше приймати першокласників, органи місцевого самоврядування мають надати перелік закладів освіти поруч із місцем проживання, та допомогти їм до них вступити.

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Документи до шкіл можуть подавати батьки, опікуни чи представники дитини.

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"До 1-го класу вже зараховано понад 300 тис. дітей. Найбільшу кількість заяв отримано у Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Київській, Івано-Франківській і Рівненській областях, а також майже 24 тис. заяв у місті Київ", – сказав міністр освіти Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, в Україні зі 1 вересня планують розпочати офлайн-заняття в школах.

При цьому вчителі, які виїхали в інше місто чи закордон, в такому випадку мають повернутися на робоче місце.