Чи можуть чоловіки з подвійним громадянством виїхати з України – пояснює ДПСУ

Яна Осадча журналіст
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29 липня 2022

У Державній прикордонній службі пояснили, чи можуть покидати Україну чоловіки з подвійним громадянством.

Подвійне громадянство в Україні не допускається. Людина, яка має декілька громадянств, зокрема українське, вважається громадянином України.

Тобто норма про обмеження виїзду чоловіків з України під час війни стосується і людей з паспортами декількох країн.

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"Отже, використовувати паспорт громадянина іншої країни для перетину державного кордону України на законних підставах мають фізичні особи після видання указу президента про втрату такими особами громадянства України", – кажуть у відомстві.

 Фото: sashr/Depositphotos

Підстави втрати та припинення громадянства України визначені у статтях 18 та 19 Закону України "Про громадянство".

Громадянство припиняється в день видання відповідного указу президента України.

Нагадємо, у парламенті пропонують розширити перелік категорій чоловіків, яким дозволять виїжджати за кордон.

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