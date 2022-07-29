Чи можуть росіяни прослуховувати телефони українців

Яна Осадча журналіст
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29 липня 2022

У Держспецзв’язку запевняють, що телефонні розмови українців у мережах вітчизняних мобільних операторів надійно захищені від прослуховування росіянами.

Доступ до внутрішніх мереж операторами закрито, пояснили у відомстві.

"Передання сигналу між абонентами відбувається в зашифрованому вигляді, що унеможливлює прослуховування. Оператори використовують сучасні системи шифрування, рекомендовані міжнародними організаціями, що розробляють стандарти мобільного звʼязку та роботи мереж", – кажуть у відомстві.

Окрім того, оператори відслідковують незаконне включення в мережі.

"Будь-яке включення в мережу операторів із метою прослуховування (шляхом так званого дублювання пакетів) буде одразу помічене", – говорять у Держспецзв’язку.

 Фото: AntonioGuillemF/Depositphotos

На тимчасово окупованих територіях, де росіяни відключили український зв’язок, ворожі спецслужби мають доступ до мереж.

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Користуватися зв’язком російських мобільних операторів треба максимально обережно:

  • по телефону говоріть тільки про буденні нейтральні речі та уникайте тем, які можуть нашкодити вам, вашим близьким та українській армії: не обговорюйте місць дислокації чи руху окупаційних військ, окупаційної влади тощо;
  • краще взагалі мінімізувати розмови з використанням мобільного зв’язку та користуватися месенджерами з відкритим кодом і наскрізним шифруванням передання даних;
  • завжди використовуйте VPN-сервіси для виходу в інтернет. Вони знижують ризик передання інформації ворогу, а також дають можливість обійти блокування інформаційних ресурсів.

"Нагадуємо, що всім українцям необхідно дотримуватися правил кібергігієни. Використовувати антивіруси, не завантажувати додатків із сумнівних джерел, не відкривати надісланих незнайомцями файлів та посилань, використовувати двофакторну автентифікацію, регулярно встановлювати оновлення програмного забезпечення", – попереджають у відомстві.

Нагадаємо, раніше ми писали, як бійцям ЗСУ безпечно користуватись мобільним телефоном та інтернетом, зокрема в зоні активних бойових дій.




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