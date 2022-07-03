Вимоги до мотиваційного листа. Шпаргалка для вступників

Під час вступу у 2022 році обов'язковим є написання мотиваційного листа разом з пакетом документів.

На найпоширеніші питання, які виникають в абітурієнтів, відповіли у Державному підприємстві "Інфоресурс".

Важливо, що кожен навчальний заклад має свої вимоги до мотиваційних листів. Тому перед подачею важливо ознайомитися та адаптувати свій текст.

1️⃣Мотиваційні листи треба відвозити/надсилати безпосередньо до закладу освіти?

Ні, якщо ви подаєте документи онлайн. З кожною заявою в електронному кабінеті треба додавати мотиваційний лист. Текст треба вписати у спеціальне поле в розділі подання заяв.

Важливо: в особистому кабінеті не передбачено поля для завантаження дипломів та винагород. Тому їх треба надіслати на електрону пошту приймальної комісії навчального закладу.

Безпосередньо до закладу освіти мотиваційні листи надаються лише в разі подання заяв у паперовій формі.

2️⃣Як подати мотиваційний лист через електронний кабінет?

Мотиваційний лист подається разом із заявою. Проте, кожна з категорій вступників має свій час для їхньої подачі:

з 1 липня – вступники на основі БСО (9-ти класів);

з 14 липня – до закладів ФПО (факультету післядипломної освіти;

з 29 липня – до закладів вищої освіти на основі ПЗСО (11-ти класів) або диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра.

3️⃣Якщо я писав текст листа в кабінеті, натиснув кнопку "Зберегти", а мене повернуло на головну сторінку й нічого не збереглося?

На написання мотиваційного листа відведено 120 хвилин. Тому якщо витрачений час був більше, лист автоматично не збережеться.

Тому щоб уникнути прикрих випадків, варто писати текст листа у Word або Google-Документам, а потім копіювати його у потрібне поле в електронному кабінеті.

4️⃣Чи можна в кабінеті редагувати текст написаного листа?

Можна редагувати текст до моменту подання заяви. Коли вже є статус "Зареєстровано в ЄДЕБО", зробити з мотиваційним листом нічого не можна.

5️⃣Як дізнатися вимоги до мотиваційного листа?

Кожен навчальний заклад описує це у Правилах прийому.

6️⃣Яка максимальна кількість символів під час написання мотиваційного листа в кабінеті?

У полі для мотиваційного листа в електронному кабінеті є обмеження на 20 тис символів. Але обсяг тексту також прописаний однією з вимог у правилах прийому навчального закладу.

Наприклад, не менш як 200 і не більш як 600 слів.

Дотримання цих вимог також враховуватимуть у приймальній комісії, тому це впливатиме на формування рейтингового списку вступників.

Раніше ми писали про лайфхаки та поради про те, на яких моментах варто акцентувати увагу, чого уникати в мотиваційних листах, а що – категорично робити не можна.