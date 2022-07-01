У НАЗК назвали корупційні ризики вступної кампанії-2022

У Національному агенстві запобігання корупції вважають, що у вступній кампанії 2022 року є великі корупційні ризики.

Це пов'язано зі змінами, які стались через повномасштабну війну, розповів в ефірі "Українського радіо" керівник Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК Сергій Деркач.

Зокрема, заміна ЗНО на мультипредметний тест, на його думку, стала значним стресом як для вишів, так і для абітурієнтів.

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Окрім цього університети можуть встановлювати власні правила та критерії вступу через введення мотиваційних листів, інтерв’ю та творчих конкурсів без ЗНО.

Фото: minervastock /Depositphotos

Саме в них Деркач вбачає найбільші ризики, оскільки метою ЗНО було забезпечити чесний вступ усім абітурієнтам та уникнути подібних процедур вступу.

"Велика кількість абітурієнтів, які негативно здали б ЗНО, можуть мати кращий бал на тесті, який охоплює декілька предметів.

Саме тому, щоб виші націлені на оцінку мотиваційних листів, а також проведення творчих конкурсів чи інтерв’ю, щоб відібрати кращих студентів.", – пояснює представник антикорупційного відомства

У НАЗК зробили оцінку та підготували рекомендації для університетів, які допоможуть уникнути корупційних ризиків.

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Зокрема пропонується прописати чіткий порядок оцінювання мотиваційних листів, творчих конкурсів та інтерв’ю.

Також потрібно уникати конфлікту інтересів, коли в приймальній комісії є людина, яка може ухвалити необ’єктивне рішення щодо абітурієнта.

У НАЗК рекомендують залучати громадськість до приймальної комісій, рішення якої мають бути публічними.

Також має бути створений реєстр усіх абітурієнтів та результатів їх вступних екзаменів.

"Має бути створений реєстр усіх абітурієнтів, мотиваційних листів та результатів інтерв’ю, який має бути публічним, аби всі абітурієнти та їхні батьки могли його побачити", – каже він.

Нагадаємо, раніше подібні побоювання озвучував освітній омбудсмен Сергій Горбачов, який вбачає найбільші корупційні ризики у творчих конкурсах та мотиваційних листах.