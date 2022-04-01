Бал атестата не будуть враховувати при вступі до університетів у 2022 році – МОН

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 квітня 2022

Середній бал атестата не будуть враховувати при вступі до університетів у 2022 році.

Про це розповів гендиректор директорату фахової передвищої та вищої освіти Міністерства освіти і науки Олег Шаров під час брифінгу 1 квітня.

"Закон України про вищу освіту передбачає врахування цих балів, але умови видачі документів про освіту в цьому році настільки різні…

І, як наслідок, оцінки можуть бути випадковими. Інколи просто такі, які нічим не можна обгрунтувати", – сказав він.

При зарахуванні до вишів не будуть враховувати бал ні свідоцтва про повну, ні свідоцтва про базову загальну середню освіту.

 Фото: serezniy/Depositphotos

"Щоб не ставити дітей в абсолютно різні та несправедливі умови, ухвалено рішення не враховувати результати середніх балів документів про освіту", – наголошує Шаров.

Як отримати атестат?

У МОН також пояснили, як переселенці можуть отримати атестат.

Атестат може видавати:

  • школа, де дитина постійно навчається;
  • школа в населеному пункті, де дитина тимчасово перебуває, якщо вона туди зарахована. 

Одна з них буде робити замовлення на свідоцтво.

Детальніше про те, як пройде ЗНО-2022 і яким буде цьогорічний вступ, можна дізнатися з матеріалу "ЗНО і вступ в умовах війни. Відповіді на поширені запитання".

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