Бал атестата не будуть враховувати при вступі до університетів у 2022 році – МОН

Середній бал атестата не будуть враховувати при вступі до університетів у 2022 році.

Про це розповів гендиректор директорату фахової передвищої та вищої освіти Міністерства освіти і науки Олег Шаров під час брифінгу 1 квітня.

"Закон України про вищу освіту передбачає врахування цих балів, але умови видачі документів про освіту в цьому році настільки різні…

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І, як наслідок, оцінки можуть бути випадковими. Інколи просто такі, які нічим не можна обгрунтувати", – сказав він.

При зарахуванні до вишів не будуть враховувати бал ні свідоцтва про повну, ні свідоцтва про базову загальну середню освіту.

Фото: serezniy/Depositphotos

"Щоб не ставити дітей в абсолютно різні та несправедливі умови, ухвалено рішення не враховувати результати середніх балів документів про освіту", – наголошує Шаров.

Як отримати атестат?

У МОН також пояснили, як переселенці можуть отримати атестат.

Атестат може видавати: Реклама:

школа, де дитина постійно навчається;

школа в населеному пункті, де дитина тимчасово перебуває, якщо вона туди зарахована.

Одна з них буде робити замовлення на свідоцтво.

Детальніше про те, як пройде ЗНО-2022 і яким буде цьогорічний вступ, можна дізнатися з матеріалу "ЗНО і вступ в умовах війни. Відповіді на поширені запитання".

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