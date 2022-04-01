Бал атестата не будуть враховувати при вступі до університетів у 2022 році – МОН

Середній бал атестата не будуть враховувати при вступі до університетів у 2022 році.
Про це розповів гендиректор директорату фахової передвищої та вищої освіти Міністерства освіти і науки Олег Шаров під час брифінгу 1 квітня.
"Закон України про вищу освіту передбачає врахування цих балів, але умови видачі документів про освіту в цьому році настільки різні…
І, як наслідок, оцінки можуть бути випадковими. Інколи просто такі, які нічим не можна обгрунтувати", – сказав він.
При зарахуванні до вишів не будуть враховувати бал ні свідоцтва про повну, ні свідоцтва про базову загальну середню освіту.
|Фото: serezniy/Depositphotos
"Щоб не ставити дітей в абсолютно різні та несправедливі умови, ухвалено рішення не враховувати результати середніх балів документів про освіту", – наголошує Шаров.
Як отримати атестат?
У МОН також пояснили, як переселенці можуть отримати атестат.
Атестат може видавати:Реклама:
- школа, де дитина постійно навчається;
- школа в населеному пункті, де дитина тимчасово перебуває, якщо вона туди зарахована.
Одна з них буде робити замовлення на свідоцтво.
Детальніше про те, як пройде ЗНО-2022 і яким буде цьогорічний вступ, можна дізнатися з матеріалу "ЗНО і вступ в умовах війни. Відповіді на поширені запитання".
Вас також може зацікавити:
Чому абітурієнти складатимуть 3 предмети на ЗНО-2022? Пояснює Шкарлет
ЗНО і вступ в умовах війни. Відповіді на поширені запитання
Вимушено переміщені студенти можуть навчатися онлайн в інших університетах: список вишів
Як вступити чи продовжити навчання за кордоном під час війни? 12 можливостей для студентів
Як дітям-переселенцям продовжити навчання у школі? Пояснює омбудсмен
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.