Українець здобув срібло на Всесвітніх іграх серед поліціянтів та рятувальників

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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30 липня 2022

Українець Володимир Скоповський здобув срібну медаль на Всесвітніх іграх серед поліціянтів та рятувальників.

Спортсмен є спецпризначенцем полку Національної поліції України "Сафарі", повідомляє Федерація боксу України.

Володимир здобув срібло, змагаючись у французькому боксі, у місті Роттердам, Нідерланди.

Фінальний поєдинок він провів проти бронзового призера Чемпіонату світу-2021 Війрепона Джонгжохо з Таїланду.

Боротися за золото українцю завадила травма: через неї рефері був вимушений зупинити бій. 

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 Фото: Федерація боксу України

Володимир Скоповський – уродженець Волинської області. Спортом займається з дитинства. 

Він ставав бронзовим призером чемпіонату світу з французького боксу, чемпіоном України з кікбоксингу. 

"Він – справжній герой України і не лише на спортивних аренах. П’ять років служив у Французькому легіоні, а нині захищає Україну від російських окупантів", – кажуть у Федерації боксу.

Він уже брав участь у боях за Сумщину, Харківщину, Запорізьку область.

А після відновлення від поєдинку чоловік планує повертатися на фронт аж до перемоги України.

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