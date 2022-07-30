Українець здобув срібло на Всесвітніх іграх серед поліціянтів та рятувальників

Українець Володимир Скоповський здобув срібну медаль на Всесвітніх іграх серед поліціянтів та рятувальників.
Спортсмен є спецпризначенцем полку Національної поліції України "Сафарі", повідомляє Федерація боксу України.
Володимир здобув срібло, змагаючись у французькому боксі, у місті Роттердам, Нідерланди.
Фінальний поєдинок він провів проти бронзового призера Чемпіонату світу-2021 Війрепона Джонгжохо з Таїланду.
Боротися за золото українцю завадила травма: через неї рефері був вимушений зупинити бій.
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|Фото: Федерація боксу України
Володимир Скоповський – уродженець Волинської області. Спортом займається з дитинства.
Він ставав бронзовим призером чемпіонату світу з французького боксу, чемпіоном України з кікбоксингу.
"Він – справжній герой України і не лише на спортивних аренах. П’ять років служив у Французькому легіоні, а нині захищає Україну від російських окупантів", – кажуть у Федерації боксу.
Він уже брав участь у боях за Сумщину, Харківщину, Запорізьку область.
А після відновлення від поєдинку чоловік планує повертатися на фронт аж до перемоги України.
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