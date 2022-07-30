Померла блогерка Віра Бочкур, яка одночасно з сином лікувалася від раку

31-річна блогерка Віра Бочкур, яка вела блог про життя з онкозахворюванням, померла від метастатичного раку.
Жінка написала прощальний допис, який мав опублікуватися в Instagram, якщо її не стане.
Трагічну звістку також підтвердив чоловік Віри, футболіст з Івано-Франківська Роман Бочкур.
"Спочивай з Богом Віруня…" – написав він в Instagram.
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У 2018 році медики діагностували рак сину Романа та Віри – Максиму, якому на той момент було 5 місяців.
Потім Віра дізналася і про свій діагноз – рак товстого кишківника з метастазами в печінку.
Жінка проходила лікування одночасно з сином. Вона вела блог про онкозахворювання, розповідала про життя зі стомою.
З початком війни в Україні жінка переїхала на лікування до Німеччини разом з дитиною.
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13 липня Віра написала, що їй залишилося жити максимум місяць, але вона не здається.
"Сьогодні до мене заходили лікарі, і знов казали, що нічого не змінилось, і місяць життя – це максимум.
Звичайно, що я плачу, коли таке чую, але сьогодні після розмови з психологом, я зрозуміла, що я не хочу в це вірити, я вірила і боролась останні 4 роки, і буду продовжувати це робити до останнього! Після розмови я зрозуміла, що я не хочу здаватись, змирятись і просто чекати смерті!", – сказала вона.
В останньому дописі, який Віра опублікувала 4 дні тому, вона привітала чоловіка Романа з 6 річницею весілля.
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А у прощальному дописі жінка залишила такі слова:
"Якщо ви читаєте цей пост, то, на жаль, сталось найгірше…
Я завжди думала, що так багато скажу в останньому пості, але коли я почала розуміти що це може статись скоро, всі слова наче вилетіли…
Я хочу, щоб ви запам’ятали мене завжди усміхненою, щасливою, сильною і гарною, як на цьому фото.
Я хочу, щоб ви жили тут і зараз, цінували життя, берегли один одного, любили Бога усім серцем, не забували казати "дякую" і ніколи не здавались!
Обіймаю вас серцем і хочу сказати вам дякую, завдяки вам, я прожила найкрутіші 4 роки життя, хоча спочатку так багато мені не давали! Я вірю, що мій блог був для вас корисним.
Я вже на небі".
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