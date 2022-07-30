Померла блогерка Віра Бочкур, яка одночасно з сином лікувалася від раку

31-річна блогерка Віра Бочкур, яка вела блог про життя з онкозахворюванням, померла від метастатичного раку.

Жінка написала прощальний допис, який мав опублікуватися в Instagram, якщо її не стане.

Трагічну звістку також підтвердив чоловік Віри, футболіст з Івано-Франківська Роман Бочкур.

"Спочивай з Богом Віруня…" – написав він в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vera Bochkur (@happyverochka)

У 2018 році медики діагностували рак сину Романа та Віри – Максиму, якому на той момент було 5 місяців.

Потім Віра дізналася і про свій діагноз – рак товстого кишківника з метастазами в печінку.

Жінка проходила лікування одночасно з сином. Вона вела блог про онкозахворювання, розповідала про життя зі стомою.

З початком війни в Україні жінка переїхала на лікування до Німеччини разом з дитиною.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vera Bochkur (@happyverochka)

13 липня Віра написала, що їй залишилося жити максимум місяць, але вона не здається.

"Сьогодні до мене заходили лікарі, і знов казали, що нічого не змінилось, і місяць життя – це максимум.

Звичайно, що я плачу, коли таке чую, але сьогодні після розмови з психологом, я зрозуміла, що я не хочу в це вірити, я вірила і боролась останні 4 роки, і буду продовжувати це робити до останнього! Після розмови я зрозуміла, що я не хочу здаватись, змирятись і просто чекати смерті!", – сказала вона.

В останньому дописі, який Віра опублікувала 4 дні тому, вона привітала чоловіка Романа з 6 річницею весілля.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vera Bochkur (@happyverochka)

А у прощальному дописі жінка залишила такі слова:

"Якщо ви читаєте цей пост, то, на жаль, сталось найгірше…

Я завжди думала, що так багато скажу в останньому пості, але коли я почала розуміти що це може статись скоро, всі слова наче вилетіли…

Я хочу, щоб ви запам’ятали мене завжди усміхненою, щасливою, сильною і гарною, як на цьому фото.

Я хочу, щоб ви жили тут і зараз, цінували життя, берегли один одного, любили Бога усім серцем, не забували казати "дякую" і ніколи не здавались!

Обіймаю вас серцем і хочу сказати вам дякую, завдяки вам, я прожила найкрутіші 4 роки життя, хоча спочатку так багато мені не давали! Я вірю, що мій блог був для вас корисним.

Я вже на небі".