Нацполіція назвала області, де зафіксували найбільше випадків сексуального насильства з боку окупантів

Національна поліція розслідує 21 кримінальну справу через сексуальне насильство з боку окупантів.

Усього до поліції написали більше 50 заяв, однак ця картина є неповною, розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко 31 липня під час телемарафону.

"Це тема є дуже латентною, бо люди, які пережили сексуальне насильство в умовах окупації, зазвичай не хочуть про це говорити, ми ні в якому разі не маємо їх до цього примушувати.

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Діяльність Нацполіції направлена на те, щоб максимально зафіксувати, розслідувати і надати комплексну допомогу людям, які постраждали від цих злочинів", – повідомила вона.

Фото: leungchopan /Depositphotos

Найбільше фактів сексуального насильства зафіксували на Київщині, Сумщині, Чернігівщині.

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За її словами, окремо справами сексуального насильства займаються Офіс генпрокурора та Служба безпеки України.

Павліченко розповіла, що на початку повномасштабної війни в Україні створили мобільні поліцейські групи для виявлення фактів сексуального насильства. Ці групи працюють на деокупованих територіях.

Також заступниця міністра нагадала, що українці, які вимушено переїхали за кордон або в інші області, стають вразливими через торговців людьми.

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В особливій небезпеці перебувають люди, які шукають роботу.

Найбільш поширеними видами торгівлі людьми є трудова та сексуальна експлуатація, однак також відомі випадки торгівлі дітьми та органами людей.

"Якщо така ситуація з’явилась, то потрібно звертатись до поліції. За кордоном це можна зробити за номером 112, або ж звернутись до українського консульства.

Українська поліція співпрацює з колегами тих країн, де найбільше перебуває українців, вже було відкрито 12 кримінальних справ через торгівлю людьми", – розповіла Павліченко.

Нагадаємо, 4 липня Катерина Павліченко розповідала про те, що Нацполіція розслідувала 20 кримінальних справ щодо сексуальних злочинів росіян, тобто за липень у Нацполіції додалась лише одне подібне кримінальне провадження.