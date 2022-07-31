Зоряна краса: полярники показали нічне небо над станцією "Академік Вернадський". ФОТО

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" поділились світлинами антарктичного неба.

Неймовірні зоряні пейзажі на станції побачити можна не часто, оскільки тамтешнє небо зазвичай затягнуте хмарами, повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

"Погляньте, яке неймовірне зоряне небо днями спостерігали наші полярники та полярниці на "Вернадському"! Це така унікальна краса, що ми вирішили неодмінно поділитися нею з вами.

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Тим паче, побачити чисте зоряне небо над станцією можна не так уже й часто", – йдеться в повідомлені.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Унікальність неба полягає ще й в тому, що у Північній та Південній півкулі відрізняються не лише пори року, а й зірки та сузір'я, а також напрямок їхнього руху.

Із 88 сузір'їв більшість знаходиться саме в Південній півкулі – 45. Ще 28 – у Північній, а 15 розташовані в районі екватора, тому їх помітно з обох півкуль, інколи в різний час.

У півкулях також різняться і головні зіркові орієнтири: у Північної головним орієнтиром є Полярна зірка (сузір'я Малої Ведмедиці), яка завжди вказує на Північ.

"Вказівником" на Полярну зірку зазвичай використовують сузір'я Великої Ведмедиці, яке є найбільшим на півкулі.

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"В Південній півкулі найближчою до Південного полюсу є сигма Октанта, однак її складно використовувати як орієнтир, адже, на відміну від Полярної зірки, її майже неможливо помітити неозброєним оком

Однак є сузір'я, за якими можна визначити напрямок на Південний полюс Це Південний хрест та фрагмент сузір’я Центавра – альфа- та бета-центавра", – розповідають полярники.

Також Південний хрест – це найменше, але при цьому одне з найвідоміших сузір'їв.

Воно зображене на прапорах декількох країн, зокрема Австралії та Нової Зеландії.