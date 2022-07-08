Українські полярники показали розфарбовані лишайниками скелі Антарктиди. ФОТО

В Антарктиді деякі скелі мають жовті та помаранчеві схили. Їх "розфарбовують" лишайники – організми, що утворилися в результаті симбіозу водорості й гриба.

Науковці зі станції "Академік Вернадський" пояснили, як лишайники з’являються на схилах, та показали, як виглядає це явище.

Вчені роз'яснили: на скелях в Антарктиді живе багато птахів. Вони "удобрюють" їх своїм послідом, таким чином створюють поживну середу для лишайників.

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Вони мають екзотичні назви – аустеропалака, калоплака, ксанторія, канделарія та інші.

Фото лишайників: Сергій Глотов

Найбільшу колонію цих лишайників спостерігають на острові Великий Ялур, бо ньому проживає колонія пінгвінів Аделі.

Фото лишайників та айсберга: Сергій Глотов

"Велика кількість органіки призвела до нетипово рясного для регіону зростання тут яскравих антарктичних лишайників. Але наразі цей барвистий парад зник під снігом, щоб знову відкритися під час наступного потепління", – пояснюють українські науковці.

Фото лишайників: Сергій Глотов

Жовтогарячі та помаранчеві лишайники, на думку вчених, є найперспективнішими організмами, які можуть продукувати цінні для людини хімічні речовини. Наприклад, антибіотики.

В Антарктиці вони ростуть дуже повільно та їхня кількість не дозволяє використовувати їх у медичних цілях. Наразі науковці намагаються виявити діючу речовину та штучно синтезувати її. Цим займаються науковці з України, Польщі та Малайзії.

Фото лишайників: Сергій Глотов

Нагадаємо, що в Антарктиді можна зустріти й інші кольори. Полярники показували різні кольори на льодовому материку.

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