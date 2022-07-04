Які вимоги до здоров’я мобілізованих у різних родах військ? Інфографіка

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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4 липня 2022

Під час війни усі військовозобов'язані мають пройти військово-лікарську комісію: вона визначає, чи придатна людина до служби. 

Висновки медкомісії також можуть впливати на вид служби мобілізованих, пояснив правовий аналітик благодійного фонду "Право на захист" Руслан Романів.

У різних родах військ та підрозділах є свої умови щодо здоров’я бійців.

"Українська правда. Життя" ділиться інфографікою з основними показниками, які мають бути у військових.

"Наприклад, військовослужбовці морської піхоти, повітряно-десантних підрозділів повинні мати зріст не менше 170 сантиметрів та вагу не більше 90 кг та не менше 57 кг", – каже правовий аналітик.

  Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ/Facebook

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Вимоги до бійців різних родiв вiйськ, частин, пiдроздiлiв

Під час ухвалення рішення, у яких родах військ, частинах, підрозділах може служити людина, комісія керується Додатком 3 до Положення №402. 

У таблицях вказані вимоги до строковиків, а окремих вимог до військових на час воєнного стану немає, каже Руслан Романів.

Тому вид служби, який буде виконувати військовослужбовець, залежить від індивідуальних особливостей.

 

Також Додаток 3 визначає перелік хвороб та статті Розкладу хвороб, через які людина може бути непридатна до служби у тих чи інших військах.

У документі зазначені статті – стани здоров’я, які може мати військовослужбовець, і які можуть завадити йому служити у певних родах військ.

Позначка НП у таблицях напроти певної статті означає, що людина непридатна до служби у певних підрозділах чи видах військ.

Водночас позначка СС-НП означає, що людина непридатна до служби у спеціальних спорудах.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Щоб підтвердити, що людина взагалі непридатна до військової служби під час мобілізації, необхідно пройти медичне обстеження.

Якщо комісія визначає непридатність до військової служби, людину можуть виключити з військового обліку. 

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Дизайн інфографіки: Андрій Калістратенко/УП.




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