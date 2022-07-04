Які вимоги до здоров’я мобілізованих у різних родах військ? Інфографіка

Під час війни усі військовозобов'язані мають пройти військово-лікарську комісію: вона визначає, чи придатна людина до служби.
Висновки медкомісії також можуть впливати на вид служби мобілізованих, пояснив правовий аналітик благодійного фонду "Право на захист" Руслан Романів.
У різних родах військ та підрозділах є свої умови щодо здоров’я бійців.
"Українська правда. Життя" ділиться інфографікою з основними показниками, які мають бути у військових.
"Наприклад, військовослужбовці морської піхоти, повітряно-десантних підрозділів повинні мати зріст не менше 170 сантиметрів та вагу не більше 90 кг та не менше 57 кг", – каже правовий аналітик.
|Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ/Facebook
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Вимоги до бійців різних родiв вiйськ, частин, пiдроздiлiв
Під час ухвалення рішення, у яких родах військ, частинах, підрозділах може служити людина, комісія керується Додатком 3 до Положення №402.
У таблицях вказані вимоги до строковиків, а окремих вимог до військових на час воєнного стану немає, каже Руслан Романів.
Тому вид служби, який буде виконувати військовослужбовець, залежить від індивідуальних особливостей.
Також Додаток 3 визначає перелік хвороб та статті Розкладу хвороб, через які людина може бути непридатна до служби у тих чи інших військах.
У документі зазначені статті – стани здоров’я, які може мати військовослужбовець, і які можуть завадити йому служити у певних родах військ.
Позначка НП у таблицях напроти певної статті означає, що людина непридатна до служби у певних підрозділах чи видах військ.
Водночас позначка СС-НП означає, що людина непридатна до служби у спеціальних спорудах.
Щоб підтвердити, що людина взагалі непридатна до військової служби під час мобілізації, необхідно пройти медичне обстеження.
Якщо комісія визначає непридатність до військової служби, людину можуть виключити з військового обліку.
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Дизайн інфографіки: Андрій Калістратенко/УП.