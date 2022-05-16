Храм на Одещині зрікся Московського патріархату і увійшов до складу ПЦУ

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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16 травня 2022

У Визирці, що на Одещині, місцевий храм в умовах війни з РФ вирішив зректися підпорядкування Українській Православній Церкві Московського патріархату.

Про це повідомив настоятель ставропігійного Православного приходу УПЦ Борис Нагорний.

"За результатами зборів нашої Релігійної Громади було прийнято одностайне рішення про перехід в Православну Церкву України. 

Двері нашого храму, як і раніше, залишаються відкритими для кожного з Вас", – наголосив Нагорний. 

 Указ про перехід храму у с. Визирка до складу ПЦУ. Фото: Борис Нагорний

Напередодні протоієрей звернувся до Православної Церкви України з проханням перевести храм у селі Визирка до складу ПЦУ. 

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"На підставі поданого прохання, керуючись Томосом про автокефалію ПЦУ, Постановою Священного Синоду №25 від 21 березня 2022 р. та законодавством України:

Прийняти Православний прихід УПЦ (ПЦУ) с. Визирка Одеського району Одеської області до складу релігійного об'єднання Православної Церкви України як ставропігійну релігійну організацію в безпосередньому підпорядкування Предстоятеля ПЦУ", – йдеться в указі Управління Київської митрополії ПЦУ від 14 травня.

Нагадаємо, квітневе опитування соціологічної групи "Рейтинг" показало, що 51% українців вважають, що діяльність Української православної церкви Московського патріархату необхідно заборонити.

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