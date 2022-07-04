Загинули через воєнні дії: на Одещині знайшли 4 мертвих дельфінів

На Одещині у Національному природному парку "Тузлівські лимани" та в його околицях знайшли 4 загиблих дельфінів.

Про це повідомив еколог Іван Русєв.

На його думку, причиною смерті дельфінів може бути застосуванням росіянами надводних та підводних човнів, де використовуються гідролокатори.

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"Внаслідок використання гідролока́торів (сонарів) створюються потужні звуки, які негативно впливають на здоров`я тварин: дельфіни потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводить з ладу їх органи навігації та ехолокації", – каже еколог.

Основна причина загибелі тварин – військові дії

Страждають дельфіни також і від потужних вибухів у час бомбардування, яке продовжується вже декілька днів підряд.

При уражені органів навігації і слуху, дельфіни не можуть застосувати ехолокацію, тобто стають фактично "сліпими", вони знаходяться в стресі та паніці, не можуть орієнтуватися в просторі.

"В результаті вони потрапляють на усілякі перешкоди, зокрема й міни, розбиваються об скелі. І головне – такі "паралізовані" дельфіни не можуть вполювати рибу та швидко виснажуються", – пояснює Русєв.

Він також спростовує заяви російських вчених про те, що причиною загибелі дельфінів в Чорному морі під час воєнних дій можуть бути інфекційні хвороби та потрапляння в сітки.

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"Під час воєнних дій, інфекції є вторинним явищем. Здорові дельфіни мають сильну імунну систему і їх загибель від інфекцій вкрай рідкісна. Основна причина – військові дії", – говорить еколог.

Нагадаємо, у Чорному морі масово гинуть дельфіни через бойові дії на півдні України. Іван Русєв говорив про гибель як мінімум 3 тисяч ссавців.