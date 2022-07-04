Загинули через воєнні дії: на Одещині знайшли 4 мертвих дельфінів

Яна Осадча журналіст
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4 липня 2022

На Одещині у Національному природному парку "Тузлівські лимани" та в його околицях знайшли 4 загиблих дельфінів.

Про це повідомив еколог Іван Русєв.

На його думку, причиною смерті дельфінів може бути застосуванням росіянами надводних та підводних човнів, де використовуються гідролокатори.

"Внаслідок використання гідролока́торів (сонарів) створюються потужні звуки, які негативно впливають на здоров`я тварин: дельфіни потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводить з ладу їх органи навігації та ехолокації", – каже еколог.

 Основна причина загибелі тварин військові дії

Страждають дельфіни також і від потужних вибухів у час бомбардування, яке продовжується вже декілька днів підряд.

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При уражені органів навігації і слуху, дельфіни не можуть застосувати ехолокацію, тобто стають фактично "сліпими", вони знаходяться в стресі та паніці, не можуть орієнтуватися в просторі.

"В результаті вони потрапляють на усілякі перешкоди, зокрема й міни, розбиваються об скелі. І головне – такі "паралізовані" дельфіни не можуть вполювати рибу та швидко виснажуються", – пояснює Русєв.

Він також спростовує заяви російських вчених про те, що причиною загибелі дельфінів в Чорному морі під час воєнних дій можуть бути інфекційні хвороби та потрапляння в сітки.

"Під час воєнних дій, інфекції є вторинним явищем. Здорові дельфіни мають сильну імунну систему і їх загибель від інфекцій вкрай рідкісна. Основна причина – військові дії", – говорить еколог.

Нагадаємо, у Чорному морі масово гинуть дельфіни через бойові дії на півдні України. Іван Русєв говорив про гибель як мінімум 3 тисяч ссавців.




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