На Буковині 120 шкіл не зможуть запровадити очне навчання через нестачу укриттів

120 шкіл у Чернівецькій області планують розпочати новий навчальний рік дистанційно через нестачу сховищ.

Ще 200 середніх навчальних закладів збираються навчатися у змішаному або очному форматі, повідомляє "Суспільне" з посиланням на начальницю департаменту освіти області Оксану Сакрієр.

"Якщо школа на 500 учнів, а укриття у розраховане виключно на 100, то процедура така: ми одночасно виводимо на очне навчання тільки 100 учнів. Решту навчаються дистанційно", – каже Сакрієр.

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Насамперед очний формат навчання хочуть запустити для дітей 1-4 класів, учні середніх та старших класів навчатимуться позмінно у випадку нестачі місць у сховищах.

Нагадаємо, в Міністерстві освіти та науки України планують розпочати в українських школах з 1 вересня в очному форматі в залежності від безпекової ситуація в регіоні та наявності бомбосховищ у школах.