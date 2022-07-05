Пережила півсотні операцій: лікарі розповіли про стан 6-річної дівчинки зі штучним стравоходом

6-річна дівчинка Оля з Ковеля, якій львівські лікарі сформували штучний стравохід, нарешті зможе їсти самостійно.

Про це розповіли у першому медичному об'єднанні Львова.

Дитина пережила півсотні операцій, аби нарешті одужати. Поки що Оля харчується за допомогою гастростоми – спеціальної трубочки у животі. Однак із часом її можна буде прибрати, кажуть лікарі.

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"Це результат контрольного обстеження, яке напередодні пройшла дівчинка", – розповідають медики.

6-річна Оля одужує і невдовзі зможе їсти самостійно

Коли Олі було 2 роки, вона випадково випила мийний засіб, що знищив її стравохід. Протягом першого року після травми дівчинка пережила 45 операцій, аби змогти їсти.

"Лікарі розширювали стравохід, аж доки він не розірвався. Далі їй встановили гастростому, через яку три роки їжа потрапляла в шлунок. Слини Оля ковтати не могла, тому постійно спльовувала її в серветку", – кажуть лікарі.

Дитина у свої 6 років пережила півсотні операцій

Місяць тому мама Олі зважилася на надскладну і рідкісну операцію для дитини. Спеціалісти лікарні Святого Миколая у Львові сформували дитині новий стравохід із фрагмента товстого кишківника.

"Уже на третій день після втручання дівчинка вперше ковтнула слину, на шостий – почала самостійно пити воду, а скоро зможе вперше скуштувати мамин борщ. Це її маленька мрія", – розповідають у Першому медоб'єднанні Львова.

Дівчинка мріє стати хірургом. Усі фото: Перше медоб'єднання Львова

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Сама ж дівчинка, що пережила надвелику кількість операцій за своє дитинство, зізнається, що її велика мрія – стати хірургом.

"Оля навіть запитала свого лікаря Дмитра Грицака про вакансії у відділенні. Каже: "Хочу, щоб усі дітки були здоровими!" – розповідають медики.

Нагадаємо, медики провели унікальну операцію 9-річній дівчинці, яка має рідкісне генетичне захворювання кісток.