Космонавти Росії розгорнули прапор "ЛНР" на МКС. Україна вимагає їх відсторонити

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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5 липня 2022

Троє російських космонавтів на Міжнародній космічній станції вивісили прапор псевдореспубліки "ЛНР", що викликало обурення в України та космічної спільноти світу.

Повідомлення про розгортання "прапора" з'явилось 4 липня після відходу українських війсь з Лисичанська, повідомляє The Guardian.

У Роскосмосі заявили, що таким чином троє росіян, які перебувають на МКС – Олега Артем'єв, Денис Матвєєв та Сергій Корсаков, відсвяткували "звільнення ЛНР".

Це повідомлення обурило колишніх астронавтів NASA, які раніше перебували на МКС.

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Фото: Guardian

Зокрема американський астронавт Террі Віртс висловився про необхідність відреагувати на поведінку росіян, які розгорнули прапори терористів.

"Тепер Росія офіційно використовує МКС для просування своєї незаконної та аморальної війни в Україні, де вони щодня вбивають мирних жителів. Ми більше не можемо це ігнорувати", – написав він у Twitter.

На витівку космонавтів з Росії також відреагували і в українському Міністерстві закордонних справ.

Речник МЗС Олег Ніколенко закликав виключити російських космонавтів з усіх міжнародних космічних програм.

"Російські космонавти показують прапор, під яким російські війська вбивають жінок і дітей на Донбасі і перетворюють на попіл цілі українські міста.

Росія експортує своє варварство навіть у космос – зону миру. Їх потрібно виключити з усіх міжнародних космічних програм", – написав він.

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