Космонавти Росії розгорнули прапор "ЛНР" на МКС. Україна вимагає їх відсторонити

Троє російських космонавтів на Міжнародній космічній станції вивісили прапор псевдореспубліки "ЛНР", що викликало обурення в України та космічної спільноти світу.
Повідомлення про розгортання "прапора" з'явилось 4 липня після відходу українських війсь з Лисичанська, повідомляє The Guardian.
У Роскосмосі заявили, що таким чином троє росіян, які перебувають на МКС – Олега Артем'єв, Денис Матвєєв та Сергій Корсаков, відсвяткували "звільнення ЛНР".
Це повідомлення обурило колишніх астронавтів NASA, які раніше перебували на МКС.
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|Фото: Guardian
Зокрема американський астронавт Террі Віртс висловився про необхідність відреагувати на поведінку росіян, які розгорнули прапори терористів.
"Тепер Росія офіційно використовує МКС для просування своєї незаконної та аморальної війни в Україні, де вони щодня вбивають мирних жителів. Ми більше не можемо це ігнорувати", – написав він у Twitter.
На витівку космонавтів з Росії також відреагували і в українському Міністерстві закордонних справ.
Речник МЗС Олег Ніколенко закликав виключити російських космонавтів з усіх міжнародних космічних програм.
"Російські космонавти показують прапор, під яким російські війська вбивають жінок і дітей на Донбасі і перетворюють на попіл цілі українські міста.
Росія експортує своє варварство навіть у космос – зону миру. Їх потрібно виключити з усіх міжнародних космічних програм", – написав він.
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