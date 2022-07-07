Зшили судини розміром з волосину: львівські лікарі врятували ногу чоловіка від ампутації

Львівські лікарі провели унікальну операцію, врятувавши чоловікові ногу від ампутації.

Медики лікарні Святого Пантелеймона вдалися до "free flap" операції, "закривши" рану на зламаній гомілці м'якими тканинами, взятими зі стегна, розповідають у Першому медоб'єднанні Львова.

"Free flap" (дослівно перекладається як "вільний клапоть") – операція, під час якої використовують клаптик шкіри з донорськими судинами як трансплантат.

"Ця методика – справжня знахідка для "медицини війни"", – наголошують лікарі.

Лікарі врятували ногу львів'янина від ампутації

40-річний львів'янин Юрій потрапив до медзакладу зі складним відкритим переломом гомілки. До рани на той момент уже потрапила анаеробна інфекція, що провокує некрози (відмирання тканин) аж до гангрени.

"Нашим лікарям вдалося зупинити інфекцію, однак разом з нею довелося видалити і "вбиті" тканини. Утворилася рана, яку терміново потрібно було заповнити, інакше – ризик подальшого відмирання і ампутація. Єдина можливість зберегти ногу в такій ситуації – мікрохірургічна "free flap" операція", – розповідають медики.

Лікарі пересадили 15-сантиметровий "клапоть" м'яких тканин зі стегна пацієнта. Щоб відновити кровопостачання до пересадженої ділянки, спеціалістам довелося зшивати судини розміром з людську волосину.

Медики провели чоловікові операцію за методикою "free flap"

У Першому медоб'єднанні наголошують, що в Україні раніше уже проводили операції за методикою "free flap". Однак це перший випадок, коли лікарі пересадили настільки великий клапоть м'яких тканин.

Проводити складну операцію українським хірургам допомагали британські колеги. Операція тривала близько 10-ти годин і завершилися успіхом, адже пересаджені м’які тканини прижилися і кровопостачання між судинами відновилося.

Відкриту рану львів'янину "закрили" м'якими тканинами, взятими зі стегна. Усі фото: Iryna Zaslavets

"Запровадження нових технологій в хірургії, зокрема "free flap" операцій, дає шанс зберегти кінцівки, органи та частини тіла, запобігає ампутаціям кінцівок та суттєво покращує якість життя пацієнтів з воєнною травмою", – наголошують медики.

Нагадаємо, італійський хірург врятував підлітка, що потрапив під обстріл у Краматорська, "закривши" його рани штучною шкірою.