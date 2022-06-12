Уламок ракети осів у легені: лікарі врятували хлопця з Лисичанська, який отримав смертельну травму

Львівські медики врятували підлітка із Лисичанська, який отримав смертельну травму внаслідок ракетного обстрілу міста окупантами. Уламок розміром 4 сантиметри пройшов через шию, грудну клітку і осів у легені.

Про це розповіли у львівській дитячій лікарні Святого Миколая, повідомляє Укрінформ.

Дитячий хірург Дмитро Грицак каже, що 13-річному Святославу дивом вдалося вижити, адже він отримав поранення, яке вважається смертельним.

"Взагалі це смертельна травма і це диво, що не були ушкоджені магістральні судини і він не загинув на місці. Осколок потрапив у шию над правою ключицею, пройшов верхній отвір грудної клітини, через всю легеню і зупинився над діафрагмою в нижніх сегментах правої легені", – розповідає лікар.

13-річний Святослав дивом вижив після ракетного обстрілу у Лисичанську

За його словами, добре, що хлопцю вчасно надали першу допомогу з тампування рани з дренажем. Після цього постраждалого евакуювали потягом до Львова.

"Операція була дуже складна, оскільки уражена вся легеня, яка просто перетворилася на гематому, але все пройшло успішно", – каже хірург.

Як розповіла мама хлопця, Олена Ричкова, її син отримав поранення 9 травня, коли росіяни святкували день перемоги на Луганщині. Того дня обстріли в Лисичанську не вщухали. Спочатку вони з сином та чоловіком знаходилися у бабусі, однак щойно стало тихіше, вирішили повернутися пішки додому в інший район.

Уламок російської ракети пройшов через усю легеню дитини

"Це сталося просто біля нашого будинку, прилетіла ракета і вибух. Спочатку не зрозуміли, що відбулося, чоловік кинувся до сусіда, який постраждав, а я повернулася до Святика і бачу в нього на шиї вирвана рана і ллється кров. Я відразу притиснула те місце рукою і знала, що ні в якому разі не можна відпускати. Він то приходив до тями, то втрачав свідомість, і все просив води.

Коли пив, я просто під рукою відчувала, як хлюпало, і притискала ще сильніше. Ми знайшли широкий пластир і помаленьку обв’язали шию, а перекис вже просто лили зверху. Я так зараз ніби довго розповідаю, але насправді це відбулося за кілька хвилин", – згадує Олена.

Поранений хлопець 10 днів провів у реанімації, тому що не міг дихати самостійно

До "швидкої" родині допомогли дістатися сусіди. Звідти до госпіталя у Бахмуті їх відвезли військові, однак лікарі медзакладу сказали, що ситуація надто складна і вони не зможуть зробити потрібної операції.

"Його відразу поклали в реанімацію, а зранку нас відвезли на евакуаційний медичний поїзд на Львів. Ми їхали в червоному вагоні-реанімації, де сина підключили до різних сучасних апаратів, щоб він міг дихати. Після прибуття лікарі сказали, що відразу оперувати не можна, бо стан дуже важкий, тому слід спочатку його стабілізувати в реанімації", – розповідає мама хлопця.

На щастя, лікарям вдалося видалити уламок ракети, що осів у легені Святослава

Святослав провів у реанімації 10 днів. Попри те, що лікарям вдалося видалити уламок під час операції, пошкоджена легеня тривалий час не запускалася, тому хлопець лежав під апаратами.

За словами Олени, її сина нещодавно перевели у звичайну палату, адже дихання відновилося лише після двох бронхоскопій.

Поранення могло коштувати життя 13-річній дитині. Усі фото: Укрінформ

Святослав – найменша дитина в сім'ї. Ще у нього є два брати. Найстарший, якому 28 років, вважається зниклим безвісти. Він проживав у Боярці на Київщині, яку окупанти нещадно обстріляли у березні.

Востаннє брат хлопця виходив на зв'язок 10 березня.

"Як повідомили військові, його документи знайшли, але серед вбитих і поранених не було. Його дружина зараз з маленькими дітками в Сумах, але найближчим часом планує виїхати до Польщі, щоб уберегти дітей від війни, яка вже стільки горя принесла родині. Ми сподіваємося, що зараз от Святик одужає і ми обов’язково знайдемо його брата", – розповіла мама Олена Ричкова.