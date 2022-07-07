Затоплене під час наступу росіян: як живе село Демидів. ВІДЕО

Село Демидів Київської області на початку повномасштабної війни став одним із ключових місць, де зірвали плани російських окупантів по захопленню Києва.

Збройні сили України підірвали дамбу через річку Ірпінь і зупинили просування військ РФ, однак Демидів опинився у воді.

Про життя села розповідає проєкт "Український свідок".

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З-під окупації Демидів українські війська звільнили 31 березня, місцеві мешканці наразі вичерпують воду, яка досі затоплює їхні домівки.

"Підірвали міст на Київ і вивели з ладу 8 насосів, які перекачують річку Ірпінь в Київське море, вода почала розливатись за дамбою у луг.

Плюс підірвали заслонку на Київському морі і вода повним потоком вилилась на село", – розповідає мешканець Демидова Сергій.

Демидівка. Фото: David Guttenfelder

Воду їм доводиться викачувати за власний кошт, але цього недостатньо. Жителі села збентежені, адже якщо вода залишиться до перших морозів, будинки можуть просто розвалитись.

Щоб боротись з підтопленням, місцеві використовують бензинові помпи, які надала ДСНС.

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Однак паливо доводиться купувати самим і його постійно не вистачає.

"Бензинова помпа використовує 1 літр бензину за годину, звідки ми стільки візьмемо грошей?" – каже місцевий мешканець Володимир.

На додачу в домівках повсюдно вода і починає з'являтись пліснява.

Від потопу гине і рослинність та врожай: картопля на городах, яблуні, вишні.

Незабаром влада обіцяє перекрити Київське водосховище, це допоможе ефективніше викачувати воду не боячись, що вона повернеться. Після цього також триватиме ремонт дамби.

Мешканці жаліються, що чекають допомоги від влади, але поки їм лише співчувають.