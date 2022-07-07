Перевищив ліміт алкотестера: у Луцьку спіймали водія з рекордною кількістю проміле

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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7 липня 2022

У Луцьку патрульні зупинили п'яного чоловіка на Mercedes із вражаючою дозою алкоголю в крові.

Випадок трапився в мікрорайоні ЛПЗ. Патрульних повідомили про чоловіка, який в дуже нетверезому стані кермував автомобілем, повідомили в місцевій поліції.

Після того, як патрульні прибули на місце і отримали прикмети чоловіка від очевидців, вони оглянули водія та його автомобіль.

Після того, як чоловік подмухав у драгер, прилад "показав у небо" –  кількість проміле в крові 37-річного чоловіка перевищував ліміт алкотестера.

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 Фото: Depositphotos

Результат показав 5 проміле, що у 25 разів перевищує норму, однак ця цифра була і більшою.

Слід зазначити, що така кількість алкоголю в крові може бути смертельною для людини.

На щастя від дій чоловіка ніхто не постраждав, поліція виписала йому адміністративний протокол за керування в стані сп'яніння.

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