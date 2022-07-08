Дозвіл на виїзд дітей за кордон можна буде оформити у "Дії" – рішення ВР

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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8 липня 2022

В Україні можуть запровадити електронний дозвіл на виїзд дітей за кордон у застосунку "Дія".

Це означає, що один із батьків зможе надавати дозвіл на виїзд дитини до 16 років за кордон онлайн.

Відповідний законопроєкт №6146 ухвалила Верховна Рада під час засідання 8 липня.

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Ця ініціатива отримала 301 голос "за", повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

"Оформлення згоди батьків виключно через нотаріальне засвідчення справжності підпису на відповідній заяві потребує зусиль, коштів та часу.

В сучасних умовах для мінімізації незручностей та пришвидшення відповідних процесів цілком обґрунтованим є забезпечення можливості надання такої згоди в електронній формі з використанням електронного підпису", – йдеться у пояснювальній записці.

  Фото: DTatiana/Depositphotos

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Рада ухвалила за основу законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вирішення батьками питань тимчасового виїзду дітей за межі України".

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Він дає можливість кожному із батьків через "Дію" надавати згоду на тимчасовий виїзд за кордон дитини, яка не досягла 16 років, у супроводі другого з батьків.

Раніше для оформлення виїзду дитини до 16 років за кордон з одним із батьків, другому необхідно було отримати нотаріально засвідчену письмову згоду.

Однак інколи це призводило до порушення прав дитини.

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Наприклад, один із батьків не завжди встигає оперативно передати іншому згоду на виїзд дитини, адже перебуває за кордоном чи під окупацією.

Також трапляється, що один з батьків повністю припиняє спілкування з дитиною та другим з батьків, тому від нього неможливо отримати відповідну згоду, чи навіть звернутися з проханням про це.

"Врешті-решт, найбільш ганебні та цинічні випадки зневажання прав дитини трапляються, коли один із батьків не просто не бере жодної участі у вихованні та утриманні дитини, а й ставить умовою оформлення ним згоди на виїзд дитини за кордон надання йому другим з батьків відповідної грошової компенсації", – кажуть автори законопроєкту.

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