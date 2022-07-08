Дозвіл на виїзд дітей за кордон можна буде оформити у "Дії" – рішення ВР

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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8 липня 2022

В Україні можуть запровадити електронний дозвіл на виїзд дітей за кордон у застосунку "Дія".

Це означає, що один із батьків зможе надавати дозвіл на виїзд дитини до 16 років за кордон онлайн.

Відповідний законопроєкт №6146 ухвалила Верховна Рада під час засідання 8 липня.

Ця ініціатива отримала 301 голос "за", повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

"Оформлення згоди батьків виключно через нотаріальне засвідчення справжності підпису на відповідній заяві потребує зусиль, коштів та часу.

В сучасних умовах для мінімізації незручностей та пришвидшення відповідних процесів цілком обґрунтованим є забезпечення можливості надання такої згоди в електронній формі з використанням електронного підпису", – йдеться у пояснювальній записці.

  Фото: DTatiana/Depositphotos

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Рада ухвалила за основу законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вирішення батьками питань тимчасового виїзду дітей за межі України".

Він дає можливість кожному із батьків через "Дію" надавати згоду на тимчасовий виїзд за кордон дитини, яка не досягла 16 років, у супроводі другого з батьків.

Раніше для оформлення виїзду дитини до 16 років за кордон з одним із батьків, другому необхідно було отримати нотаріально засвідчену письмову згоду.

Однак інколи це призводило до порушення прав дитини.

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Наприклад, один із батьків не завжди встигає оперативно передати іншому згоду на виїзд дитини, адже перебуває за кордоном чи під окупацією.

Також трапляється, що один з батьків повністю припиняє спілкування з дитиною та другим з батьків, тому від нього неможливо отримати відповідну згоду, чи навіть звернутися з проханням про це.

"Врешті-решт, найбільш ганебні та цинічні випадки зневажання прав дитини трапляються, коли один із батьків не просто не бере жодної участі у вихованні та утриманні дитини, а й ставить умовою оформлення ним згоди на виїзд дитини за кордон надання йому другим з батьків відповідної грошової компенсації", – кажуть автори законопроєкту.

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