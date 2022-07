Чи можна виїжджати з області без дозволу військкомату і що не так із Порядком Генштабу?

З 5 липня українці готувалися відстоювати черги у військкоматах, щоб взяти дозвіл на виїзд з області.

Адже у Генштабі розробили новий Порядок надання дозволу, а потім дали кілька різноманітних роз’яснень.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що дозволи потрібні на переміщення між районами та областями.

Утім, згодом представник Генштабу Олександр Хлись заявив, що дозвіл треба лише на виїзд з області.

Чимало українців обурилися, не отримавши детального пояснення нововведень.

Вони почали робити меми про "роз’яснення роз’яснень", юристи розкритикували новий документ за неточні формулювання, а президент Зеленський попросив не ухвалювати таких рішень без його участі.

Зрештою, документ скасували і забрали на доопрацювання.

То чи можна чоловікам їздити з Києва у Житомир без дозволу, чи буде так завжди, і що не так із Порядком?

"Українська правда. Життя" вирішила розібратися з цими темами у рамках спецпроєкту "Запитай Життя".

Нагадаємо, у форматі AMA (ask me anything) ви можете поставити нам будь-яке запитання в Google-формі й ми знайдемо експерта, який на нього відповість.

Наприклад, ми вже пояснювали: