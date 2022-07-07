Чи можна виїжджати з області без дозволу військкомату і що не так із Порядком Генштабу?

З 5 липня українці готувалися відстоювати черги у військкоматах, щоб взяти дозвіл на виїзд з області.

Адже у Генштабі розробили новий Порядок надання дозволу, а потім дали кілька різноманітних роз’яснень.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що дозволи потрібні на переміщення між районами та областями.

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Утім, згодом представник Генштабу Олександр Хлись заявив, що дозвіл треба лише на виїзд з області.

Чимало українців обурилися, не отримавши детального пояснення нововведень.

Вони почали робити меми про "роз’яснення роз’яснень", юристи розкритикували новий документ за неточні формулювання, а президент Зеленський попросив не ухвалювати таких рішень без його участі.

Зрештою, документ скасували і забрали на доопрацювання.

То чи можна чоловікам їздити з Києва у Житомир без дозволу, чи буде так завжди, і що не так із Порядком?

"Українська правда. Життя" вирішила розібратися з цими темами у рамках спецпроєкту "Запитай Життя".

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У цьому нам допомогли:

Юрій Мельник , адвокат юридичної компанії "Міллер";

, адвокат юридичної компанії "Міллер"; Артем Крикун-Труш, адвокат та менеджер в адвокатському об'єднанні PwC Legal, член Асоціації правників України.

Чи потрібно брати дозвіл військкомату на виїзд з області?

Ні, поки що не потрібно.

У Генштабі ЗСУ скасували дію Порядку, який передбачає надання дозволів військовозобов’язаним на виїзд за межі місця проживання/перебування.

Це означає, що наразі для переміщення Україною НЕ потрібно жодних дозволів від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (раніше – військкомату).

Утім, у Генштабі планують доопрацювати документ на основі змін до українського законодавства.

Норми щодо дозволу продовжують існувати в законах, однак порядку їх реалізації наразі немає.

Чому критикували Порядок від Генштабу?

Фото: Олександр Стоєцький

Допис Генштабу у Facebook спричинив шквал критики та запитань у коментарях – сам документ опублікували пізніше.

Українці почали жартувати про те, що скоро без дозволу військкомату не можна буде пересуватися між районами Києва або виходити з квартири.

У Генштабі дали кілька неоднозначних роз’яснень: спочатку сказали, що дозволи потрібні для переміщення між районами та областями, а потім – лише між областями.

Також вони наголошують, що ніяких змін в законодавство не вносили, а відповідний Порядок спрямований на виконання норм кількох законів.

Зокрема, Закон "Про військовий обов’язок і військову службу" 1992 року забороняє призовникам, військовозобов’язаним та резервістам виїжджати з місця проживання у воєнний час, а Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" – змінювати місце проживання без відповідного дозволу.

Закон "Про оборону України" наголошує, що воєнний час настає з моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій.

Тобто воєнний час в Україні триває ще з 2014 року.

А вказану норму не виконували весь цей час, наголошує адвокат юридичної компанії "Міллер" Юрій Мельник.

Також, за словами юристів, трактування Порядку може бути неоднозначним.

Військовозобов’язані мали б отримувати дозвіл у ТЦКСП, щоб виїхати з місця проживання чи перебування.

"І тут увагу варто звернути на визначення цих термінів", – каже адвокат юридичної компанії "Міллер" Юрій Мельник.

У законодавстві є визначення понять "місце проживання" та "місце перебування" у різних варіаціях, додає адвокат Артем Крикун-Труш.

Гіпотетично, це може бути і конкретне житло (наприклад, квартира), і адміністративно-територіальна одиниця (район у місті).

За словами юриста, логічно брати визначення з Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні":

місце перебування – це житло, у якому людина проживає менше 6 місяців на рік, пояснює Юрій Мельник.

– це житло, у якому людина проживає менше 6 місяців на рік, пояснює Юрій Мельник. а місце проживання – це житло, де людина проживає основну частину свого часу (понад 6 місяців на рік).

"Якщо ж подивитися на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", то йдеться саме про зміну місця проживання, тобто переїзд в інше місце на термін більше ніж пів року. Що є більш логічним та доцільним в межах виконання обов’язку щодо перебування на військовому обліку", – пояснює Юрій Мельник.

Однак у Порядку йшлося про виїзд за межі місця проживання/перебування.

Важливим є те, що місце перебування чи проживання визначається у межах адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, селища чи села), а не області.

"Виходячи з опублікованого Генеральним штабом ЗСУ Порядку, отримувати дозвіл було б необхідно навіть для поїздок у межах однієї області та терміном більше ніж на 1 добу", – розповідає юрист.

За Законом України "Про місцеве самоврядування", адміністративно-територіальна одиниця – це область, район, місто, район у місті, селище, село.

"Якщо поєднати це межами юрисдикції військкомата (а це зазвичай певний район в області чи в місті), то йдеться про район проживання.

Якраз задача юристів Генштабу визначити безпосередньо в Порядку, що саме для цілей видачі дозволів мається на увазі під поняттями "місце проживання" та "місце перебування", – каже Артем Крикун-Труш.

У контексті дозволу військкомату мається на увазі зареєстроване місце проживання (прописка), до якого прив'язаний військовий облік.

"Люди, які мають інше фактичне місце проживання, мали б його змінити, як і свій військкомат. Тому дозвіл треба було б брати у тому військоматі, на обліку в якому ви наразі перебуваєте, поки ви його не змінили на інший", – каже юрист.

Якщо ви внутрішньо переміщена особа та стали на облік в іншому військкоматі, то щоб поїхати за межі його юрисдикції, вам теж знадобився би дозвіл на це.

Тобто формально, переселенцям потрібно було б взяти дозвіл, щоб повернутися додому, каже Юрій Мельник.

Утім, перед скасуванням документа у Генштабі пояснювали, що дозвіл потрібний лише на переміщення між областями, що не відповідає тексту Порядку.

Що пропонували у Порядку надання дозволів?

Дозвіл на виїзд планували видавати:

призовникам, зокрема тим, що мають відстрочення;

військовозобов’язаним та резервістам, зокрема тим, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а також тим, що були заброньовані на період мобілізації та на воєнний час.

"В окремих випадках призовникам ще й треба було б доводити поважність причини виїзду (наприклад, хвороба чи смерть рідних)", – пояснює Артем Крикун-Труш.

Для отримання дозволу людині необхідно було б звернутися з письмовою заявою, де треба зазначити причину для виїзду, та надати документи, що її підтверджують.

Звертатися потрібно було б до керівника ТЦКСП, де військовозобов'язаний стоїть на обліку.

"Тобто, якщо ви стоїте на обліку за місцем реєстрації у Хмельницькому, хоча вже 5 останніх років живете в Києві – ви маєте стати на облік в одному з районних центрів комплектуванням та соціальної підтримки Києва.

Або якщо ви зараз у Чернівцях, то можете стати на облік за місцем вашого перебування та отримати вказаний дозвіл", – каже Юрій Мельник.

Відсутність дозволу передбачає адміністративну відповідальність та стягнення у вигляді штрафу до 1700 гривень під час війни.

Що не так із документом на думку юристів?

Юристи вказують на недоліки у механізмі, що був прописаний у скасованому документі. ❗️ Насамперед були неточності, що саме вважається виїздом за межі місця проживання/перебування.

Дехто припускав, що нові норми мали би стосуватися лише людей, які переїжджають жити в іншу область, але, як зазначали юристи, могло йтися і про одноденні поїздки.

Крім цього у документі було зазначено, що військовозобов’язані, які знялися з обліку через переїзд, не повинні мати дозвіл.

Згідно з Порядком, дозвіл не повинні були б отримувати:

громадяни, виключені з військового обліку;

заброньовані працівники у відрядженні;

призовники, військовозобов’язані та резервісти, які були зняті з військового обліку, оскільки їдуть на нове місце проживання.

"Якщо ви переїжджаєте, то мали би не менше ніж за 3 дні до виїзду знятися з обліку у своєму військкоматі, та протягом 7 днів стати на облік у новому військкоматі за новим місцем проживання", – пояснює Артем Крикун-Труш.

❗️ Також порядок не встановлював строк розгляду заяви людини або клопотання підприємства.

"Звертаю увагу, що Порядок не визначав час розгляду заяви (клопотання), також не було вказано, що є можливість директору підприємства подати клопотання в електронному вигляді, що має сенс, адже багато бізнесів та їх керівників релоковані за кордон.

Поєднайте це з величезними чергами, значною дискрецією воєнкома "дати або не дати" – і маємо ідеальне поле для корупції військкоматів на одному лише цьому питанні", – додає Артем Крикун-Труш.

Крім того, більшість військкоматів мають прийомні години не кожного дня, а лише в окремо визначені дні.

"Очікування дозволу може тривати декілька годин, днів чи навіть тижнів залежності від завантаження військкомату (а з таким Порядком воно буде величезне) та настрою його посадових осіб", – каже Артем Крикун-Труш.

Тобто якщо у людини екстрена ситуація, невідомо, скільки довелося б чекати на отримання дозволу.

"Екстрені ситуації Порядком не врегульовані. Більшість людей та бізнесів будуть шукати шляхи "домовитися" з військкоматом або свідомо порушувати складний Порядок", – пояснює юрист.

Фото: smiiankaterina /Depositphotos

❗️ Не було вказано вичерпний перелік умов, за яких людині могли б не дозволити виїзд, і як потрібно було би доводити "поважність" причини.

"Якщо людина є військовозобов’язаною і не має підстав для звільнення від мобілізації, але, наприклад, хоче з’їздити у Буковель відпочити, цілком ймовірно, що дозвіл вона не отримає", – каже Юрій Мельник.

Якщо особа є призовником і не має відстрочення від мобілізації, то за Порядком у неї мала би бути поважна причина виїзду.

Перелік "поважних причин" у попередній версії документа не був встановлений, лише наводились такі приклади: хвороба та смерть рідних, сімейні обставини тощо.

"Фактично все залежить від настрою та рішення воєнкома", – каже Крикун-Труш.

"У тексті Порядок не містить слова "службова та особиста необхідність. Якщо хтось з представників Генштабу згадував це у своїх коментарях, то такі коментарі не відповідають Порядку", – додає юрист.

❗️ Як саме це робити та якими документами підтверджувати – уже скасований Порядок не регулював.

"Скоріш за все вирішувати будуть посадові особи військкомату у кожному конкретному випадку. Наприклад, якщо це хвороба рідної людини, можуть попросити довідку від лікаря.

Така невизначеність також несе корупційні ризики", – наголошує Артем Крикун-Труш.

❗️ У скасованому Порядку не було вказано, як, де і ким проводитиметься перевірка дозволів.

Юристи припускають, що наявність дозволів могли би перевіряти і поліція, і ТрО, і представники військкоматів.

"Скоріше за все, це могла би бути та сама історія, що з повістками. Тобто перевіряти наявність дозволу можуть і патрулі на вулиці, і на блокпостах, і на вокзалах, і у рейсових автобусах, деінде у публічному місці", – каже Артем Крикун-Труш.

❗️ Зрештою, якби Порядок почав діяти, то міг би спричинити корупційні ризики, кажуть юристи.

"Цей Порядок не виправить ситуацію з військовим обліком, громадяни які на нього "забивали", будуть продовжувати це робити і далі, оскільки адмінштраф не буде їх сильно лякати.

Це лише створить купу проблем на дорогах, незручностей для бізнесу, зайву навантаженість на військкомати та значно посилить корупцію в них", – додає Артем Крикун-Труш.

На думку правника, контроль за переміщенням у країні може створювати значний тиск на тих, хто перебуває на військовому обліку.

"Це спонукатиме шукати шляхи виїзду з України, зокрема нелегальні, що також підвищить рівень корупції серед прикордонників", – наголошує Крикун-Труш.

Порядок мають змінити, враховуючи "реалії сьогодення". Однак що саме вкажуть у документі і як він відрізнятиметься від попередньої версії – поки що невідомо.

Олена Барсукова, УП. Життя.