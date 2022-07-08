Пам'яті Романа Ратушного: у КНУ Шевченка заснували стипендію для громадських активістів

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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8 липня 2022

В Інституті права КНУ імені Тараса Шевченка заснували стипендіальну програму імені Романа Ратушного.

Про це повідомили на сторінці університету.

Стипендіальну програму створили для громадських активістів, які прагнуть здобути юридичну освіту. 

"Роман Ратушний, пам’яті якого присвячена стипендіальна програма, є сучасним героєм незламності, мужності духу та прикладом для майбутніх поколінь українців. 

Тому стипендіальна програма матиме для наших студентів важливе соціальне, виховне та патріотичне значення", – зазначила директорка ННІ права Олена Орлюк.

 Фото: КНУ імені Тараса Шевченка

Стипендія фінансуватиметься низкою міжнародних та українських правових фірм.

Нагадаємо, Роман був молодим юристом, який доєднався до Збройних сил України під час повномасштабного вторгнення. Він трагічно загинув у бою під Ізюмом 9 червня 2022 року.

На честь Романа мають перейменувати одну з вулиць в Києві.

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