Пам'яті Романа Ратушного: у КНУ Шевченка заснували стипендію для громадських активістів

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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8 липня 2022

В Інституті права КНУ імені Тараса Шевченка заснували стипендіальну програму імені Романа Ратушного.

Про це повідомили на сторінці університету.

Стипендіальну програму створили для громадських активістів, які прагнуть здобути юридичну освіту. 

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"Роман Ратушний, пам’яті якого присвячена стипендіальна програма, є сучасним героєм незламності, мужності духу та прикладом для майбутніх поколінь українців. 

Тому стипендіальна програма матиме для наших студентів важливе соціальне, виховне та патріотичне значення", – зазначила директорка ННІ права Олена Орлюк.

 Фото: КНУ імені Тараса Шевченка

Стипендія фінансуватиметься низкою міжнародних та українських правових фірм.

Нагадаємо, Роман був молодим юристом, який доєднався до Збройних сил України під час повномасштабного вторгнення. Він трагічно загинув у бою під Ізюмом 9 червня 2022 року.

На честь Романа мають перейменувати одну з вулиць в Києві.

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