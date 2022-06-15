У Києві пропонують перейменувати вулицю біля Протасового Яру на честь загиблого активіста Романа Ратушного

У Києві пропонують перейменувати вулицю Волгоградську, що у Солом’янському районі, на честь загиблого під Ізюмом столичного активіста та розвідника Романа Ратушного.

Таку пропозицію подав письменник Євген Лір, повідомив командир роти 39-го окремого мотопіхотного батальйону Роман Кулик.

"Євген Лір запропонував перейменувати вулицю Волгоградську (біля Протасу в Києві) на честь загиблого розвідника 93-омбр, киянина, активного громадянина і воїна ЗСУ Романа Ратушного. Я – обома руками за. Він заслужив право бути увічненим на карті Києва, за кращу версію якого він боровся", – написав Кулик.

Реклама:

Вулиця Волгоградська знаходиться біля Протасового Яру, який Роман Ратушний захищав від незаконної забудови. Для цього активіст у 2019 році створив та очолив однойменну громадську організацію "Захистимо Протасів Яр".

Роман Ратушний. Фото: 93-тя ОМБр "Холодний Яр"

Читайте також: Нардеп пропонує перейменувати на честь Зеленського вулицю на Житомирщині

Ідею про перейменування вулиці Волгоградської на честь Ратушного підтримала також депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова.

"Герої помирають, але у нас тепер є важлива задача вшанувати пам‘ять Роман Ратушний в просторі міста…

Мені здається, це те, що кияни підтримають. І те, чого Рома заслуговує – вічна пам‘ять столиці," – наголосила вона.

Раніше ГО "Захистимо Протасів Яр" також висунули пропозицію назвати майбутній парк на честь очільника організації.

"Ми становились як організація завдяки йому. Попри цю важку втрату ми продовжимо справу Романа, ми продовжимо змінювати і розбудовувати наше суспільство, нашу країну, ми продовжимо боротися за Велику Соборну Україну.

Ми обов‘язково розбудуємо парк в Протасовому яру. Парк, де на честь Роми висадимо дуб. Парк, який впевнені, буде носити ім‘я Романа Ратушного", – наголосили в організації.

Нагадаємо, відомий столичний активіст і розвідник Роман Ратушний загинув у бою під Ізюмом, що на Харківщині, 9 червня. Йому було 24 роки.

Роман з перших днів повномасштабної війни долучився спершу до лав територіальної оборони Києва, а потім воював як розвідник у складі 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр". У складі холодноярської бригади Ратушний звільняв Тростянець, а також воював на Сумщині і під Ізюмом.