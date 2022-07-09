Українські спортсменки здобули у перший день Всесвітніх ігор 4 медалі

Яна Осадча журналіст
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9 липня 2022

У перший день Всесвітніх ігор-2022 українці завоювали 4 медалі, дві з них – золоті.

Про це повідомляють у Міністерстві молоді та спорту України.

Перше "золото" здобула Софія Гречко у підводному спорті. 17-річна спортсменка пропливла дистанцію 200 м у моноласті за 1 хвилину 29,57 сотих секунди.

Другу золоту медаль принесла Україні каратистка Анжеліка Терлюга. Срібна призерка Олімпійських ігор-2020 завдяки єдиній успішній атаці перемогла представницю Єгипту.

 Софія Гречко 

Дві "бронзи" здобули представниці пауерліфтингу:

  • Анастасія Дерев’янко (у легкій вазі);
  • Лариса Соловйова (у середній вазі).

Для Лариси – це п'ята нагорода на Всесвітніх іграх, до цього вона чотири рази перемагала на цих змаганнях, вперше – у 2005 році.

 Другу золоту медаль принесла Україні каратистка Анжеліка Терлюга

Всесвітні ігри – міжнародні комплексні змагання з видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор. Проводяться з 1981 року з періодичністю один раз в 4 роки.

 Анастасія Дерев’янко
 Лариса Соловйова

7 липня в американському Бірмінгемі відбулася Урочиста церемонія відкриття XI Всесвітніх ігор-2022. Протягом 10 днів найкращі спортсмени-неолімпійці розіграють 206 комплектів медалей у 30 видах спорту. Україну представлятимуть 102 спортсмени у 19 видах спорту.

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