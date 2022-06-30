Українські спортсменки здобули золото на чемпіонаті Європи з артистичного плавання

Яна Осадча журналіст
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30 червня 2022

Українські спортсменки Дар'я Мошинська та Анастасія Шмоніна завоювали "золото" на чемпіонаті Європи з артистичного плавання серед юніорів.

Про це повідомили в Міністерстві молоді і спорту України.

"У технічному дуеті наші "русалоньки" набрали у підсумку 88.0032, обійшовши представниць Іспанії та Італії", – кажуть у відомстві.

Кілька днів тому спортсменки здобули три золоті медалі на двох на світовій першості з водних видів спорту у Будапешті.

 Дар'я Мошинська та Анастасія Шмоніна

"У складі команди України Дар'я Мошинська та Анастасія Шмоніна стали чемпіонками світу у хайлайті", – розповідають у Міністерстві.

14-річна харків'янка Дар'я Мошинська також перемогла у довільній комбінації. Вона стала наймолодшою медалісткою за всю історію виступів України на подібних світових першостях.

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"На юнацькому чемпіонаті Європи в іспанському Аліканте українські синхроністки виступають також у довільному дуеті та соло, тож чекаємо продовження медальної серії!"– говорять у відомстві.

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