Instagram-сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі" розблокували після звернення до Meta

Яна Осадча журналіст
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10 серпня 2022

Сторінка Асоціації родин захисників "Азовсталі" у Instagram, яка була заблокована і не працювала деякий час, знову доступна.

Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Дякуємо Meta за швидку реакцію та чекаємо відновлення інших сторінок, повʼязаних з "Азовом", – написав він.

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Нагадаємо, сторінку, на якій родичі та близькі українських захисників Маріуполя ділилися новинами, заблокували, ймовірно, через скарги підписників каналу, який постив недостовірну інформацію.

 Сторінка знову працює

Асоціація звернулася до Мінцифри з проханням допомогти відновити сторінку. Михайло Федоров відреагував на прохання та заявив, що звернувся з листом до Meta.

Він також попросив розблокувати ще 5 сторінок, пов’язаних з діяльністю "Азова".

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