Instagram-сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі" розблокували після звернення до Meta

Сторінка Асоціації родин захисників "Азовсталі" у Instagram, яка була заблокована і не працювала деякий час, знову доступна.

Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Дякуємо Meta за швидку реакцію та чекаємо відновлення інших сторінок, повʼязаних з "Азовом", – написав він.

Нагадаємо, сторінку, на якій родичі та близькі українських захисників Маріуполя ділилися новинами, заблокували, ймовірно, через скарги підписників каналу, який постив недостовірну інформацію.

Сторінка знову працює

Асоціація звернулася до Мінцифри з проханням допомогти відновити сторінку. Михайло Федоров відреагував на прохання та заявив, що звернувся з листом до Meta.

Він також попросив розблокувати ще 5 сторінок, пов’язаних з діяльністю "Азова".