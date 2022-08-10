Instagram-сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі" розблокували після звернення до Meta

Сторінка Асоціації родин захисників "Азовсталі" у Instagram, яка була заблокована і не працювала деякий час, знову доступна.
Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Дякуємо Meta за швидку реакцію та чекаємо відновлення інших сторінок, повʼязаних з "Азовом", – написав він.
Нагадаємо, сторінку, на якій родичі та близькі українських захисників Маріуполя ділилися новинами, заблокували, ймовірно, через скарги підписників каналу, який постив недостовірну інформацію.
|Сторінка знову працює
Асоціація звернулася до Мінцифри з проханням допомогти відновити сторінку. Михайло Федоров відреагував на прохання та заявив, що звернувся з листом до Meta.
Він також попросив розблокувати ще 5 сторінок, пов’язаних з діяльністю "Азова".
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