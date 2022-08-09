Instagram заблокував сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі" після реакції на фейк

Оновлено о 21:45

Соцмережа Instagram видалила сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі", через яку сім’ї бійців поширювали інформацію про захисників Маріуполя.

Про це розповіла одна зі співорганізаторок Асоціації Ганна Науменко – наречена захисника "Азовсталі" Дмитра Данилова.

Кілька днів тому українці почали масово поширювати допис із заголовком "Азов приговорили до страти".

Цей допис опублікував канал ptencoff_ua, який не має нічого спільного з сім’ями бійців, а також може бути пов’язаний з росіянами.

Ганна припускає, що на сторінку Асоціації наскаржилися підписники цього каналу.

Скріншот: Instagram Ганни Науменко

У дописі каналу ptencoff_ua, який набрав понад 1,5 мільйона охоплень, йшлося про показовий "трибунал" над військовополоненими, який погрожують влаштувати окупанти у Маріуполі.

У тексті йшлося, що захисників "Азовсталі" "засудили до страти".

6 серпня у Маріупольській міськраді дійсно повідомляли, що росіяни ставлять клітки у маріупольській філармонії для псевдосуду над бійцями.

За 2 дні після цього Денис Пушилін в ефірі каналу "Росія 1" заявив, що так званий "перший трибунал" над "азовцями" пройде в Маріуполі.

Однак наразі окупанти не "судили" українських військових.

У відповідь на допис із вірусним заголовком сім’ї захисників закликали не поширювати фейки.

"Усіх небайдужих закликаємо перевіряти інформацію, яку ви поширюєте, та не вестися на гучні пости з фейковою інформацією. Наш ворог підступний – всі вкиди він робить з метою подальшої дискредитації "Азову" і введення аудиторії у свою підлу оману.

Сьогодні пост з подібною неправдивою інформацією зібрав понад 170 тисяч вподобань в Інстаграмі. Водночас реальні новини про захисників "Азовсталі" не збирають і десятої частини такої підтримки. Пам’ятайте про медіагігієну та шукайте правду в надійних джерелах!" – написали в АРЗА.

Наступного дня сторінка Асоціації була видалена.

Ганна припускає, що на сторінку поскаржились підписники каналу з фейковим дописом

Організація вже звернулася до Мінцифри з проханням допомогти відновити сторінку.

Стежити за новинами Асоціації родин захисників "Азовсталі" поки що можна у Telegram-каналі.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що отримав звернення від Асоціації захисників "Азовсталі" про блокування акаунта в Instagram.

"Наша команда вже звернулася з листом до Meta із запитом розблокувати сторінку. Крім того, направили листи в Meta щодо голови Асоціації та 5 інших сторінок, пов’язаних з діяльністю Азова. Зараз вони всі заблоковані", – заявив він.

Очільник цифрового відомства додав, що сторінки українських захисників не мають блокуватися, бо світ має знати правду про війну в Україні.