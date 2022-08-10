МОН розкритикувало омбудсмена через опитування щодо формату навчання у школах

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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10 серпня 2022

Міністерство освіти і науки розкритикувало онлайн-опитування батьків, вчителів та учнів, що проводила Служба освітнього омбудсмена Сергія Горбачова.

У відомстві заявили, що результати опитування, які, зокрема, свідчили про неготовність більшості батьків до офлайн-навчання дітей у школах, "необ’єктивні". 

"Оприлюднені освітнім омбудсменом Сергієм Горбачовим дані за підсумками "опитування" батьків стосовно бажаної форми навчання їхніх дітей у новому навчальному році не є репрезентативними. Про це зазначає і сам омбудсмен", – заявили у МОН.

Міністерство назвало опитування "необ'єктивним" з двох причин: 

  • перша – неможливість проконтролювати об’єктивність наданих даних; 
  • друга – ймовірне проходження опитування одним учасником нескінченну кількість разів.
 Фото: mazhora/Depositphotos

Також у відомстві підкреслили, що проведення опитувань – прерогатива Державної служби якості освіти України. А Служба омбудсмена "узяла на себе відповідальність та ініціативу дублювання функцій ДСЯО".

Натомість у МОН обіцяють оприлюднити найближчим часом оприлюднити результати фахового опитування ДСЯО на вказану тему, у якому взяли участь близько 100 тисяч учасників.

При цьому в МОН заявили, що не будуть коментувати чи роз’яснювати оприлюднені результати "опитування" Служби освітнього омбудсмена.

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Нагадаємо, освітній омбудсмен 3 серпня оголосив про старт онлайн-опитування серед учасників освітнього процесу, яке мало б допомогти з'ясувати формат організації навчання в умовах війни. 

Результати опитування показали, що майже три чверті респондентів не готові, щоб з 1 вересня їхні діти навчалися очно. Натомість згодні на офлайн-навчання дітей в школах лише 13,8% опитаних батьків.




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