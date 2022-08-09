Яку форму навчання з 1 вересня хочуть батьки? Опитування

З 1 вересня школи, які мають обладнані укриття, зможуть вийти на очне навчання.

Однак не всі батьки згодні з таким рішенням: вони навіть створили петицію про заборону офлайн-навчання до кінця війни.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов опитав батьків, які перебувають в Україні, що вони думають про вибір між очним та дистанційним навчанням.

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Виявилося, що майже три чверті респондентів не готові, щоб з 1 вересня їхні діти навчалися очно.

Водночас опитування для тих, хто перебуває за кордоном, ще триває.

Важливо: опитування не є репрезентативним у сенсі соціологічного наукового дослідження.

Інфографіка: освітній омбудсмен Сергій Горбачов

Які форми навчання обирали батьки?

61,6% батьків вважають, що не варто розпочинати очне навчання, навіть якщо безпекова ситуація дозволяє це робити та є відповідно облаштовані укриття.

Ще 13,3% батьків не знають, чи варто розпочинати очний освітній процес за таких умов.

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Лише 25,1% батьків переконані, що навчання необхідно організовувати очно, якщо заклад освіти розташований на безпечній території та в ньому є укриття.

Більшість батьків (62,5%) обрали для своєї дитини дистанційну форму навчання у новому навчальному році. Лише 13,8% від усіх батьків обрали очне навчання в закладі освіти.

22,5 % батьків ще не обрали форму навчання для своєї дитини.

Зокрема, 18,4% не обрали форму навчання, бо до 1 вересня безпекова ситуація може змінитися, 1,8% – бо комісія ще не надала висновку щодо стану укриття в закладі освіти.

1% батьків ще вирішує, залишатися в Україні чи їхати за кордон.

Водночас 0,5% батьків обрали індивідуальну форму навчання, 0,4% – сімейну, 0,1% – екстернат.

"Дані по кожній області, які наведені в інфографіці, свідчать, що вибір батьків форми навчання для своєї дитини залежить від безпекової ситуації в кожній області", – каже омбудсмен.

Від чого залежав вибір батьків?

Вибір форми навчання залежить від безпекової ситуації в кожній області

Дистанційна форма навчання (онлайн)

30% батьків відповіли, що обрали для дитини "дистанційку", тому що не вважають підвал у закладі освіти належним укриттям, яке зможе зберегти дитині життя та здоров’я.

Ще 11% опитаних – тому що в закладі відсутнє будь-яке укриття.

18% респондентів зазначили, що обрали дистанційне навчання, тому що заклад освіти перебуває у зоні бойових дій чи поряд із нею.

1,5% обрали таку форму через те, що заклад розташований на тимчасово окупованій території.

13% батьків "обрали" дистанційне навчання, тому що заклад освіти визначив таку форму.

Усього 61% батьків обрали дистанційну форму навчання.

Очна форма навчання (офлайн)

10% батьків обрали для своєї дитини очне навчання, оскільки вважають його найкращим для здобуття знань та розвитку дитини.

Також батьки обирали офлайн-форму через безпекову ситуацію: 4% вважають, що там, де вони проживають, тихо й безпечно, тому дитина цілком може навчатися очно.

Ще 4% батьків знають, що в закладі освіти є укриття, де дитина перебуватиме під наглядом вчителя.

2% вказали, що очну форму навчання визначив заклад освіти, а 0,5% обрали очне навчання у закладі освіти через особливі освітні потреби дитини.

Інші форми навчання

0,5% батьків вважають, що оскільки їхня дитина має особливі освітні потреби, то в умовах війни їй найкраще здобувати освіту за індивідуальною формою.

0,3% переконані, що можуть самостійно навчити дитину, тому відповідно обрали для неї сімейну форму навчання.

Ще 0,2% вважають, що дитина може самостійно опанувати програму, тому обрали для неї екстернатну форму здобуття освіти.

5% не визначилися, з яких причин вони обрали ту чи іншу форму навчання для своєї дитини.

"Відповіді на запитання нашого опитування дозволяють створити орієнтовну модель проблем, з якими здобувачі освіти, їхні батьки та педагоги зіткнулися під час відкритої фази агресії російської федерації проти України", – каже Горбачов.

Опитування для батьків, які перебувають в Україні, завершилося 8 серпня. Наразі триває опитування для учнів, педагогів та батьків, які перебувають за кордоном.

Взяти участь у ньому можна до 10:00 12 серпня.

Участь в опитуванні взяли 25230 батьків здобувачів освіти, які перебувають в Україні.

Серед них є батьки школярів (89%), вихованців закладів дошкільної освіти – (8,2%), здобувачів закладів фахової передвищої освіти – (1,2%), професійно-технічної (0,5%) та вищої освіти (1%).