В Україні проводять онлайн-опитування батьків, вчителів та дітей щодо організації нового навчального року

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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4 серпня 2022

Служба освітнього омбудсмена Сергія Горбачова проводить опитування серед батьків, вчителів, учнів та студентів щодо того, як має бути організоване навчання в умовах війни.

В Україні наразі триває підготовка до нового навчального року. Заклади освіти облаштовують укриття та визначають прийнятний формат навчання спільно з місцевою владою, однак важливо також врахувати думки батьків, педагогів та безпосередньо здобувачів освіти. 

"На основі цих опитувань ми виділимо та узагальнимо проблеми та питання, що хвилюють учасників освітнього процесу щодо нового навчального року й звертатимемося до органів державної влади та громадськості з переліком цих проблем, щоб спільно виробити шляхи їх розв’язання.

Результати опитування будуть розміщені на сторінці освітнього омбудсмена", – підкреслив Горбачов.

 Фото: PhanuwatNandee/Depositphotos

Омбудсмен підкреслив, що з початку війни сфера освіта зіштовхнулася з величезними викликами: загибель людей, руйнування закладів освіти, переміщення великої кількості громадян за кордон, тимчасова окупація територій, освітній геноцид, порушення прав учасників освітнього процесу та багато інших. 

"Частина цих проблем вирішено, частина залишається невирішеними з певних причин", – наголошує Горбачов.

Він закликав батьків, освітян та дітей пройти онлайн-опитування задля спільного вирішення хвилюючих питань.

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Для кожної категорії респондентів є окрема форма для заповнення:

Пройти опитування можна до 10 серпня включно. 

Нагадаємо, у ДСНС озвучили вимоги до шкільних укриттів

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