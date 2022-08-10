Половина опитаних батьків школярів не знають, де біля їхнього дому знаходиться укриття

Понад 50% батьків школярів зазначили, що біля їхнього місця проживання немає спеціально обладнаного укриття. 25% ігнорують сигнал повітряної тривоги та не прямують в укриття.

Про це свідчать результати онлайн-опитування батьків учасників навчального процесу, яке проводила Служба освітнього омбудсмена Сергія Горбачова.

За даними опитування, майже три чверті батьків не готові до того , щоб з 1 вересня їхні діти навчалися очно. Тому, на думку омбудсмена, дуже важливо, де перебуватимуть учні під час дистанційних занять, коли пролунає сигнал повітряної тривоги.

Лише 34,4% опитаних батьків зазначили про наявність спеціально обладнаного укриття поблизу від дому.

Понад 50% батьків школярів зазначили, що біля їхнього місця проживання немає спеціально обладнаного укриття

14,5% не володіють інформацією з цього приводу.

Під час повітряної тривоги до підвалу або бомбосховища йдуть 34,38% респондентів, а 40,16% – роблять це іноді.

"Таке реагування батьків викликає певне занепокоєння, адже якщо значна кількість батьків із різних причин не реагує на небезпеку можливого потрапляння ракети та загрозу життю, це може позначатися і на поведінці та безпеці дітей", – зазначає Сергій Горбачов.

Проте, 43,9% опитаних батьків вважають, що найбезпечніше місце для навчання дитини – квартира чи будинок.

Під час повітряної тривоги до підвалу або бомбосховища йдуть 34,38% респондентів

34,7% переконані, що під час повномасштабної війни безпечних місць та населених пунктів на території України немає, а 11,3% не знають, де дитині буде безпечніше навчатися.

Лише 8,5% респондентів вважають школу найбезпечнішим місцем для дітей під час війни.

Лише 8,5% респондентів вважають школу найбезпечнішим місцем для дітей під час війни

Найбільша кількість опитаних батьків (38,5%) зазначили, що в закладі освіти, де навчається дитина, є найпростіше укриття – підвальне приміщення.

2,9% заявили про наявність у закладі освіти протирадіаційного укриття, 2,6% повідомили, що у школі укриття є, але його треба ремонтувати.

15,8% респондентів вказали, що укриття у навчальному закладі відсутнє зовсім

15,8% респондентів вказали, що укриття у навчальному закладі відсутнє зовсім, а 2,7% повідомили, що укриття знаходиться в будівлі поруч.

21,9% узагалі не знають, чи є в закладі освіти укриття, 0,9% вказали, що їх зовсім не цікавить це питання.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти та науки України розкритикували онлайн-опитування, яке проводив Сергій Горбачов.

Сам освітній омбудсмен підкреслив, що результати опитування, проведеного його службою, не претендують на репрезентативність у масштабах всієї країни, але "це не може бути приводом для їх знецінення, оскільки вони відображають думку аудиторії, охопленої дослідженням та демонструють наявність важливих проблем".