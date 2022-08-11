Зустрічі, огляд у лікаря та шопінг: які плани українцям вдалося втілити влітку? Опитування

У червні соціологи спитали українців, які події чи значні покупки вони планують зробити влітку, а в липні перевірили, чи вдалося втілити плани.

Виявилося, що в умовах війни українцям частіше вдавалося втілювати плани, пов’язані з сім’єю та близькими, які не потребують значних грошових витрат.

Зокрема, 45% опитаних планували зустрітися з родичами, а 55,4% вдалося втілити цей план.

Також майже половині респондентів вдалося зустрітися з друзями, а майже чверті – організувати з товаришами свято.

Відповідні результати опитування опублікувала дослідницька компанія Gradus Research.

Соціологи умовно розділили покупки та події, які планували українці, на три групи.

Перша група подій – ті, що люди роблять навіть частіше, ніж планують. Тут можна побачити, що респонденти фокусуються на речах, які стосуються близьких і родини, та не пов'язані зі значними витратами.

Зокрема, більше половини опитаних (55,4%) розповіли, що за час війни зустрічалися з родичами , а 47% – з друзями.

Більше чверті (28,3%) опитаних планували сходити до перукаря, що потім зробили 40,2%.

14,2% українців сподівалися організувати свято у колі друзів. Водночас таку подію вдалось провести 24,8% респондентів.

Понад 16% українців планували відвідати кафе чи ресторан, причому виконати цей план вдалося навіть більшій кількості людей – 24%.

20,7% опитаних купували електроніку та/або побутову техніку.

Друга група подій – це ті, в яких плани збігаються із реалізацією. Це стосується особистих справ, таких як планові візити до лікаря, оновлення гардероба чи манікюр.

Українці під час війни стабільно турбуються про своє здоров’я і витрачають гроші на огляди у лікарів.

Водночас шопінг стає більш спланованим, кажуть соціологи.

Понад 19% українців планували сходити до лікаря, що потім зробили трохи більше 18%.

Минулого місяця 15,3% учасників опитування зробили манікюр, а кожен п’ятий респондент (19,3%) оновив свій гардероб.

Третя група подій – ті, які планували частіше, ніж реалізовували. Їх усіх об’єднує підвищений ризик (виїзд на природу, відпустка) або суттєві витрати (купівля житла, ремонт тощо).

Серед планів, які збувалися рідше, ніж українцям хотілося б, є вилазка на природу, відпочинок на пляжі, відпустка, ремонт, купівля автівки чи нерухомості.

Зокрема, 26,1% українців планували відпочити на природі, а 28,5% – на пляжі. Однак втілити ці плани змогли 20,1% і 21,3% опитаних відповідно.

9,5% українців планували поїхати у відпустку влітку, та лише 5,8% втілили це бажання.

2,6% планували купити автомобіль, але це зробили лише 1,2% опитаних.

Зрештою, лише 0,9% респондентів хотіли купити нерухомість, але ще менше людей втілили це бажання – 0,6%.

У першій хвилі опитування 21−22 червня взяли участь 1000 респондентів, а в другій хвилі 20−25 червня – 884 респонденти.

Опитування проводилося методом самозаповнення анкети в мобільному додатку.

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