Що дозволяють собі українці під час війни? Опитування

36% українців не вважають, що варто себе обмежувати у покупках та розвагах під час війни.
Натомість іншої думки дотримуються 59% опитаних, зазначає соціологічна група "Рейтинг".
До повноцінного життя із мінімальними самообмеженнями найбільше повернулися молоді люди віком до 35 років. Серед опитаних цю ідею підтримують 48% респондентів.
Також менше обмежують себе люди, які працюють частково (58%) або повноцінний робочий день (55%).
|Фото: lunamarina / Depositphotos
Щодо обмежень або повноцінного життя з розвагами думки серед чоловіків та жінок не дуже відрізняються.
Найбільш прийнятним для українців під час війни є:
- ходити в спортзал (84%);
- відвідувати салони краси (67%);
- святкувати власний день народження (62%).
|Інфографіка соціологічної групи "Рейтинг"
Менш прийнятним:
- дозвілля на природі (смажити шашлики) – 42%;
- відвідування ресторанів та кафе (37%);
- покупка дорогих продуктів чи одягу (36%).
|Інфографіка соціологічної групи "Рейтинг"
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"Самозаборону" частіше влаштовують люди старшої вікової групи. Вони вважають неприйнятним купівлю дорогих продуктів, одягу та відвідування ресторанів і кафе.
Проти салонів краси не виступають ані жінки, ані чоловіки. Ймовірно, це вважається не надлишком, а необхідністю.
Люди, які мають родичів на фронті, схильні менше відмовляти собі у повноцінному житті.
|Інфографіка соціологічної групи "Рейтинг"
Опитування проводили 18-19 червня на території України крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також міст та селищ, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.
У ньому взяли участь 1200 респондентів, різних за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.
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