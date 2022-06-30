Що дозволяють собі українці під час війни? Опитування

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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30 червня 2022

36% українців не вважають, що варто себе обмежувати у покупках та розвагах під час війни. 

Натомість іншої думки дотримуються 59% опитаних, зазначає соціологічна група "Рейтинг".

До повноцінного життя із мінімальними самообмеженнями найбільше повернулися молоді люди віком до 35 років. Серед опитаних цю ідею підтримують 48% респондентів.

Також менше обмежують себе люди, які працюють частково (58%) або повноцінний робочий день (55%). 

 Фото: lunamarina / Depositphotos

Щодо обмежень або повноцінного життя з розвагами думки серед чоловіків та жінок не дуже відрізняються.

Найбільш прийнятним для українців під час війни є:

  • ходити в спортзал (84%); 
  • відвідувати салони краси (67%); 
  • святкувати власний день народження (62%). 
 Інфографіка соціологічної групи "Рейтинг"

Менш прийнятним:

  • дозвілля на природі (смажити шашлики) – 42%;
  • відвідування ресторанів та кафе (37%);
  • покупка дорогих продуктів чи одягу (36%). 
 Інфографіка соціологічної групи "Рейтинг"

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"Самозаборону" частіше влаштовують люди старшої вікової групи. Вони вважають неприйнятним купівлю дорогих продуктів, одягу та відвідування ресторанів і кафе.

Проти салонів краси не виступають ані жінки, ані чоловіки. Ймовірно, це вважається не надлишком, а необхідністю.

Люди, які мають родичів на фронті, схильні менше відмовляти собі у повноцінному житті. 

 Інфографіка соціологічної групи "Рейтинг"

Опитування проводили 18-19 червня на території України крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також міст та селищ, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

У ньому взяли участь 1200 респондентів, різних за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. 

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