"Виходимо на вулицю з другого поверху": полярники показали, як станцію "Вернадський" засипає снігом. ВІДЕО

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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11 серпня 2022

Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" опублікували світлини та відео снігової хуртовини.

У серпні на станції настала справжня зима, вже близько тижня там не вщухають снігові хуртовини, розповідають на сторінці Національного антарктичного наукового центру.

"Нині висота сніжного покриву на нашому острові Галіндез становить понад 2,2 м, а деякі замети сягнули п’яти метрів!

Зокрема, один такий кучугур утворився прямо біля входу до "Вернадського", тож тепер кухар 27-ї УАЕ Олег Курус може виходити на вулицю зі свого робочого місця на другому поверсі прямо через балкон", – йдеться в повідомленні.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

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Разом зі снігом навколо "Вернадського" тепер також можна милуватись вражаючими зимовими краєвидами, однак така зима додала й не мало роботи українським полярникам.

Вони усією командою вимушені швидко розчищати сніг, адже підвищення температури до +1°С може зробити його надзвичайно важким, в умовах Антарктики такий сніг може швидко перетворитись на кригу.

"Під час минулого прибирання посилився вітер, почався переохолоджений дощ, який намерзав шаром криги на дротах, обладнанні, станції, снігу та навіть на куртках полярників!

Але оскільки заметілі тривають, то ожеледь вже вкривається новим шаром снігу", – розказала метеорологиня 27-ї УАЕ Анжеліка Ганчук.

Найбільше роботи мають тамтешні метеорологи та сисадмін, оскільки їм потрібно звільняти від крижаного покрову різноманітне обладнання, зокрема і антену, завдяки якій полярники тримають зв’язок з "великою землею".

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