Наполегливі й гучні: полярники показали, як синьоокі баклани годують пташенят. ВІДЕО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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9 серпня 2022

Синьоокі антарктичні баклани – це морські птахи, які складають компанію дослідникам Антарктиди.

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" показали, як ці птахи годують своїх пташенят.

Сім'ї бакланів зафільмували зимівники під час обліку тварин на одному з островів неподалік від станції.

"Поки в Антарктиді зима, наш острів оточений кригою і в українських полярників майже не лишилося хутряно-пір'яних сусідів, знайшли для вас чудове літнє відео, коли на білому континенті вирує життя і триває бебі-бум", – кажуть у Національному антарктичному науковому центрі.

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Синьоокі антарктичні баклани мають досить екзотичну зовнішність.

Темні очі птахів оточені синім кільцем шкіри, а над дзьобом у них є помаранчеві нарости. 

Дорослі баклани – чорно-білі, але пташенята народжуються голими й за кілька днів покриваються коричневим пухом. 

Батьки продовжують "висиджувати" малечу перші кілька тижнів після народження – щоб зігрівати та годувати. 

Приблизно за 2 місяці пух пташенят змінюється на коричневе пір'я, яке набуває чорного кольору до 2 років.

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 Фото: Анна Соіна, Олександр Лящук/Facebook

У раціоні бакланів переважає риба, за якою птахи пірнають прудко й глибоко, кажуть полярники.

Баклани можуть перебувати під водою по кілька хвилин й занурюватися на глибину понад 100 метрів.

Добре плавати й глибоко пірнати їм допомагають широкі лапи з перетинками між пальцями.

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  Фото: Анна Соіна, Олександр Лящук

Як і пінгвіни, баклани опікуються потомством по черзі: доки один полює за рибою, інший залишається в гнізді. 

Зовсім маленькі пташенята беруть їжу з дзьоба батьків, а доросліші можуть повністю занурити голову в їхній рот. 

"Іноді вони дуже наполегливо вимагають годування, як видно на відео.

А ще баклани дуже цікаво між собою "розмовляють". Тож неодмінно ввімкніть звук", – додають дослідники Антарктиди.

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Відео: Олександр Книжатко/Національний антарктичний науковий центр




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