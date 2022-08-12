Дипломи, які ніколи не видадуть: у Львові вшанували пам'ять загиблих на війні з РФ студентів

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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12 серпня 2022

На площі Ринок у Львові вшанували пам'ять студентів, які загинули від початку повномасштабного вторгнення, захищаючи країну.

Акцію "Дипломи, які ніколи не видадуть" організувала студентська рада, повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У центрі Львова в День молоді розмістили понад 40 іменних дипломів. Їх мали отримати студенти з усієї країни, але їхні власники загинули через війну. 

"Молоддю в Україні вважаються особи від 14 до 35 років, і студентство складає найбільш активну аудиторію, що розвиває своє місто, країну, приносить та вводить зміни. 

Саме тому ця акція є жорстоким нагадуванням кожному про те, що ми маємо продовжувати боротьбу та волонтерство у пам’ять тим, хто загинув, захищаючи батьківщину", – зазначив Ростислав Юник, керівник управління молодіжної політики Львова.

 Вшанування пам'яті студентів. Фото: Роман Кайман, ЛМР

Ван додав, що йдеться про тих студентів з активною життєвою позицією, які взяли до рук зброю у перші дні повномасштабного вторгнення і стали на захист України.

 Один з 40 дипломів. Фото: Роман Кайман

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