В Україні запрацював чат-бот для пошуку полонених та зниклих безвісти військових

В Україні створили чат-бот у Telegram для пошуку даних про захисників, які не виходять на зв'язок з певних причин.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Зокрема, у чат-боті "Розшук по даних Національного інформаційного бюро" створили спеціальні інструменти, за допомогою яких рідні та близькі українських оборонців, які потрапили у полон до ворога або зникли безвісти за особливих обставин, можуть здійснити швидкий пошук даних про них.

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Щоб визначити статус розшукуваного військового, необхідно подати таку інформацію:

ідентифікаційний код,

прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та дату народження особи, яка розшукує ,

, прізвище, ім'я та по батькові, дату народження та ідентифікаційний номер розшукуваної особи.

У результаті пошуку рідні та близькі зможуть отримати у чат-боті один із поточних статусів полоненого:

Про особу немає даних у реєстрі НІБ. Якщо їх не вносили, чат-бот запропонує додати ці відомості;

Дані є, але в базі даних НІБ немає відомостей, чи перебуває особа в полоні;

Дані є, особа ймовірно перебуває в полоні (бракує підтвердження від Міжнародного комітету Червоного Хреста – МКЧХ);

Дані про особу є в базі НІБ, перебування в полоні підтверджено МКЧХ;

Полонена особа звільнена під час обмінів.

"Чат-бот полегшує і пришвидшує взаємодію родичів та близьких із державними органами. Україна робить усе можливе, аби всі оборонці якнайшвидше повернулися з полону", – наголошують у Координаційному штабі.

Національне інформаційне бюро опрацьовує запити щодня з 9:00 до 23:00.

Нагадаємо, в Україні запрацював державний портал розшуку дітей, зниклих під час війни.

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