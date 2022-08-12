В Україні запрацював чат-бот для пошуку полонених та зниклих безвісти військових

В Україні створили чат-бот у Telegram для пошуку даних про захисників, які не виходять на зв'язок з певних причин.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Головного управління розвідки Міністерства оборони.
Зокрема, у чат-боті "Розшук по даних Національного інформаційного бюро" створили спеціальні інструменти, за допомогою яких рідні та близькі українських оборонців, які потрапили у полон до ворога або зникли безвісти за особливих обставин, можуть здійснити швидкий пошук даних про них.
Щоб визначити статус розшукуваного військового, необхідно подати таку інформацію:
- ідентифікаційний код,
- прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та дату народження особи, яка розшукує,
- прізвище, ім'я та по батькові, дату народження та ідентифікаційний номер розшукуваної особи.
|Фото: DmyTo/Depositphotos
У результаті пошуку рідні та близькі зможуть отримати у чат-боті один із поточних статусів полоненого:
- Про особу немає даних у реєстрі НІБ. Якщо їх не вносили, чат-бот запропонує додати ці відомості;
- Дані є, але в базі даних НІБ немає відомостей, чи перебуває особа в полоні;
- Дані є, особа ймовірно перебуває в полоні (бракує підтвердження від Міжнародного комітету Червоного Хреста – МКЧХ);
- Дані про особу є в базі НІБ, перебування в полоні підтверджено МКЧХ;
- Полонена особа звільнена під час обмінів.
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"Чат-бот полегшує і пришвидшує взаємодію родичів та близьких із державними органами. Україна робить усе можливе, аби всі оборонці якнайшвидше повернулися з полону", – наголошують у Координаційному штабі.
Національне інформаційне бюро опрацьовує запити щодня з 9:00 до 23:00.
Нагадаємо, в Україні запрацював державний портал розшуку дітей, зниклих під час війни.