Школи готові до старту навчання у змішаному режимі – Шкарлет

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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12 серпня 2022

Школи готові прийняти учнів до навчання у змішаному режимі, проте остаточне рішення – за батьками.

Про це розповів Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону єдиних новин 12 серпня.

Він зазначив, що початок навчання і його формат залежатиме від безпекової ситуації. 

"Рішення щодо участі кожної дитини в освітньому процесі буде прийматися перш за все батьками. На сьогодні держава, громади, засновники готують заклади освіти до початку навчального року, організація може змінюватися. 

Ми готові до того, що процес навчання буде в змішаному режимі. Адже це буде певним чином чергувати очне навчання з онлайн-навчанням і дасть можливість кожному викладачу формувати певну черговість у засвоєнні матеріалу", – сказав Шкарлет.

 Фото: МОН

Міністр освіти додав, що програму та підходи переглянули під час першої хвилі пандемії  COVID-19. 

"Змінили контент, предметність і черговість, щоб були мінімальні втрати в освітньому процесі. Зраз акцент – на системне шкільне навчання", – зазначив він. 

За його словами, вчителі можуть внести змінити, якщо діти погано засвоюватимуть матеріал. Наприклад, удосконалити календарний план чи побудувати індивідуальну освітню траєкторію для учнів.

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