Остання можливість скласти тест: завершується реєстрація на спеціальну сесію НМТ

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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15 серпня 2022

Понеділок, 15 серпня, завершується реєстрація на участь у спеціальній сесії національного мультипредметного тестування.

Про це йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Абітурієнти, які не мали змогу скласти спрощене зовнішнє незалежне оцінювання під час основної та додаткової сесій, можуть зробити це протягом 12-16 вересня.

Процедура реєстрації на спеціальну сесію НМТ передбачає:

  • створення реєстраційної картки;
  • заповнення тесту заяви про участь у тестуванні;
  • формування комплекту реєстраційних документів (оформлена реєстраційна картка, засвідчені копії паспортного документа, документа про повну загальну середню освіту, медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою № 086-3/о (за потреби);
  • надсилання документів до того регіонального центру оцінювання якості освіти, адресу якого зазначено в контрольно-інформаційному листі, сформованому разом із реєстраційною карткою.
 Фото: rozelt/Depositphotos

В УЦОЯО наголошують: якщо наразі немає можливості скористатися засобами поштового зв’язку, документи можна надіслати на електронну адресу відповідного регіонального центру, що вказана у реєстраційному повідомленні.

У темі листа необхідно вказати своє прізвище і те, що ви надсилаєте реєстраційні документи. Наприклад: Шевченко_реєстраційні документи.

"Зауважте, що ті учасники, які не надішлють комплекти реєстраційних документів на електронну адресу, зазначену в реєстраційному повідомленні, не матимуть змогу брати участь у НМТ", – наголошують організатори спрощеного ЗНО.

За словами міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, з 24 серпня учасники спеціальної сесії НМТ зможуть дізнатися свої дані для входу на Інформаційну сторінку.

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Вибрати населений пункт для тестування можна буде з 25 до 30 серпня, а остаточно визначитися з вибором населеного пункту – з 5 до 7 вересня.

До 10 вересня учасники мають отримати запрошення з датою та місцем тестування.

Нагадаємо, організатори ЗНО пояснили велику кількість "відмінників" і повторення завдань під час тестування. 




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