Організатори ЗНО пояснили велику кількість "відмінників" і повторення завдань під час тестування

Цього року 200 балів під час основної сесії ЗНО набрали аж 7462 учасників. Така кількість є аномальною у порівнянні з попередніми роками.

Згодом виявилось, що частина питань мультитесту повторювалися, а відповіді на них були доступними в інтернеті і соцмережах.

Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко пояснила "Українській правді. Життя", що частина тестових завдань "завжди йшла з минулих років".

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"В УЦОЯО завжди певна частка тестових завдань йшла з минулих років, які учасники могли пропрацювати впродовж довгого періоду, ми в принципі орієнтуємо всіх учасників, щоб вони пропрацьовували минулорічні варіанти", – заявила Вакуленко.

Крім того, в УЦОЯО стверджують, що учні продемонстрували достатньо рівний результат за загальними балами, а перевага була лише у тих, хто добре підготувався до тестів. Вакуленко додала, що НМТ справді виявився легким для учнів, які підготувались або добре знають шкільну програму.

Зазначимо, тестові завдання були коротшими, ніж у "класичному" ЗНО: математика та історія України містили 40 завдань, а українська мова – 20. Також були відсутні питання, на які потрібно давати розгорнуту відповідь, а у випадку тестів з історією – період подій скорочено до ХХ і ХХІ століття.

В УЦОЯО назвали зміни свідомим рішенням, адже багатьом дітям в умовах війни фізично та морально складніше підготуватись до тестування, ніж у попередні роки.

"НМТ був занадто легким для найкращих учнів, це точно. Але тут потрібно розуміти, що значно менша кількість тестових завдань.

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Якщо раніше учасники отримували для прикладу 196 чи 197 балів, то сьогодні всі, хто отримував такі високі результати отримали 200 балів", – пояснює Тетяна Вакуленко.

Нагадаємо, МОН затвердило правила прийому до вишів для майбутніх бакалаврів і магістрів.