Організатори ЗНО пояснили велику кількість "відмінників" і повторення завдань під час тестування

Цього року 200 балів під час основної сесії ЗНО набрали аж 7462 учасників. Така кількість є аномальною у порівнянні з попередніми роками.

Згодом виявилось, що частина питань мультитесту повторювалися, а відповіді на них були доступними в інтернеті і соцмережах.

Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко пояснила "Українській правді. Життя", що частина тестових завдань "завжди йшла з минулих років".

"В УЦОЯО завжди певна частка тестових завдань йшла з минулих років, які учасники могли пропрацювати впродовж довгого періоду, ми в принципі орієнтуємо всіх учасників, щоб вони пропрацьовували минулорічні варіанти", – заявила Вакуленко.

Крім того, в УЦОЯО стверджують, що учні продемонстрували достатньо рівний результат за загальними балами, а перевага була лише у тих, хто добре підготувався до тестів. Вакуленко додала, що НМТ справді виявився легким для учнів, які підготувались або добре знають шкільну програму.

Зазначимо, тестові завдання були коротшими, ніж у "класичному" ЗНО: математика та історія України містили 40 завдань, а українська мова – 20. Також були відсутні питання, на які потрібно давати розгорнуту відповідь, а у випадку тестів з історією – період подій скорочено до ХХ і ХХІ століття.

В УЦОЯО назвали зміни свідомим рішенням, адже багатьом дітям в умовах війни фізично та морально складніше підготуватись до тестування, ніж у попередні роки.

"НМТ був занадто легким для найкращих учнів, це точно. Але тут потрібно розуміти, що значно менша кількість тестових завдань.

Якщо раніше учасники отримували для прикладу 196 чи 197 балів, то сьогодні всі, хто отримував такі високі результати отримали 200 балів", – пояснює Тетяна Вакуленко.

Нагадаємо, МОН затвердило правила прийому до вишів для майбутніх бакалаврів і магістрів.