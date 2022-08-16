У Норвегії розгорівся скандал через вбивство популярної серед туристів моржихи Фреї

У Норвегії розгорівся скандал через вбивство за рішенням влади моржихи Фреї, яка була популярною серед туристів та місцевих жителів.

600-кілограмова Фрея провела останні тижні у затоці Осло-фіорд, розповідають в NYT.

Тварина з’явилась на узбережжі орієнтовно 17 липня, вона залазила на човни біля берега та відпочивала на пірсах, через що багато людей та дітей намагались зробити селфі з моржем.

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Утім норвезькі рибні служби занепокоїлись через гостювання тварини, люди постійно турбували Фрею, зокрема плавці, човнярі та інші любителі водного відпочинку.

Морж Феря. Фото: Reuters

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Натомість моржам потрібно багато відпочивати, а постійне чіпляння з боку людей може зробити тварину агресивною.

Управління рибного господарства Норвегії заявило, що моржа приспали "на основі загальної оцінки загрози безпеці людей" після того, як громадськість проігнорувала попередження не наближатися до неї, часто з маленькими дітьми, повідомляє The Guardian.

На додачу люди нерідко кидали в неї речі та оточували її у великій кількості. Одного разу поліції довелося евакуювати та закрити зону купання після того, як Фрея погналася за жінкою в море.

У службі повідомили, що виникало забагато небезпечних для людей ситуацій.

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Рішення рибної дирекції про евтаназію тварини підтримали уряд країни та провідний зоолог Норвегії.

"Я підтримую рішення про евтаназію Фреї. Це було правильне рішення. Я не здивований, що це викликало багато міжнародної реакції. Іноді нам доводиться приймати непопулярні рішення", – сказав прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

В уряді кажуть, що ці тварини можуть бути небезпечними, й іноді їх необхідно знищувати, якщо це не ставить під загрозу виживання популяції.

Утім, з таким рішенням не погоджуються зоозахисники, на думку яких можна було б зробити більше для порятунку Фреї.

Зокрема, в групі захисту прав тварин Британії вважають, що людей, які наближались до моржа, слід було спочатку штрафувати.

А в асоціації охорони природи Норвегії рішення про евтаназію назвали ганебним через те, що відпочивальників не вдалось втримати подалі від Фреї.

"Люди поводилися як ідіоти, зіткнувшись із природою. В інших місцях владі вдалося утримувати моржів подалі, але тут, у Осло-фіорді, "не можна" було турбувати туристів, тому ми вбили її", – каже керівник асоціації Трулс Гуловсен.

Утім зоологи таке рішення підтримали, оскільки це було необхідно для безпеки людей і не мало наслідків для майбутнього виду.

На додачу переміщення Фреї в інше, більш природнє для неї місце, було неможливим без загрози для її життя.

"Ви не можете очікувати, що 1,6 мільйона людей не купатимуться у Осло-фіорді.

А тут раптом 600-кілограмова тварина з’явилась за метр від них, усі знали що могло трапитись", – каже старший радник екологічного агентства Норвегії Еспен Ф'єлд.