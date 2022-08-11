Кидала і била: у Чернівцях 6-річна донька грумерки жорстоко вбила собаку

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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11 серпня 2022

У Чернівцях 6-річна дівчинка проникла на терасу чужого будинку і вбила маленького йоркширського тер’єра.

Дитина знущалася з собаки протягом 20 хвилин, кидала його об підлогу та била ногою по голові, повідомляє зоозахисна організація UAnimals.

На терасі був також інший, великий пес. На відео видно, як він намагався захистити йорка від побоїв.

На жаль, песик загинув.

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 Скріншот із відео/"Хороші Чернівці"

Відео знущань опублікували у Telegram-каналі "Хороші Чернівці". 

Також на каналі повідомили, що дівчинка є донькою відомої у місті грумерки. 

 На жаль, йоркшир-тер'єр загинув

Команда UAnimals звернулась із заявою до поліції стосовно вбивства собаки та підготувала заяву-повідомлення до Служби у справах дітей. 

"Шестирічна дівчинка була без нагляду і за цей безжалісний вчинок відповідальність мають понести батьки.

Закликаємо правоохоронні органи відреагувати на цю ситуацію, адже з жорстокого поводження з тваринами починається жорстоке поводження з людьми. Про хід справи ми повідомимо згодом", – написали зоозахисники.

Нагадаємо, раніше у Малині на Житомирщині місцеві мешканці та зоозахисники знайшли зґвалтовану собаку

Також на Буковині 18-річний хлопець жорстоко вбив павича. Поліція взяла його під варту.

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