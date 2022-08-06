Дайвер зазняв гігантську медузу у Новій Гвінеї: вчені припускають, що це новий вид

Водолаз Доріан Борчердс зафільмував незвичайну на вигляд медузу біля узбережжя Папуа-Нової Гвінеї.

Відео з морським мешканцем викликало інтерес у дослідників, пише The Guardian.

Дайвер зазначив, що за 20 років занурень з аквалангом він бачив медуз лише 3-4 рази. Тож цей випадок вразив пірнальника і чоловік запам'ятав тварину до дрібних деталей.

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"Медуза має незвичні позначки. Вона трохи більша за футбольний м’яч і досить швидко плаває", – описав Доріан.

Він надіслав відео також своїй доньці, аби вона допомогла ідентифікувати безхребетне морське створіння.

Їй це не вдалося, проте за пів години дайверу зателефонувала морська біологиня Ліза-Енн Гершвін з Австралійської морської консультативної служби "Стінгер".

Науковиця припустила, що це та сама медуза, спіймана на Великому Бар’єрному рифі в травні 1997 року. Дослідники тоді зловили та вивчили тварину. Її назвали Chirodectes maculatus.

Проте коли вчені порівняли відео Доріана з архівним, дійшли висновку, що ймовірно, дайвер бачив новий вид медуз.

Скріншоти з відео, знятого в 1997 році. Зображення надав музей Квінсленда

Професорка Кайлі Пітт з Університету Гріффіт, яка спеціалізується на медузах, зазначила, що медуза у берегів Нової Гвінеї справді може бути новим видом, проте це неможливо підтвердити лише за відео.

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"Було б чудово, якби ми отримали зразок і змогли описати його морфологію в поєднанні з генетичним тестуванням", – сказала вона.