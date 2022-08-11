На Львівщині скажена куниця покусала трьох жінок

На Львівщині трьох жінок покусала скажена куниця, яка забігла на сільське подвір’я з лісу.
Двом жінкам тварина покусала ноги, третій – руку. Тепер вони проходять антирабічну терапію.
Інцидент стався в одному з сіл Сколівського району, повідомляє ZAXID.NET.
На крик жінок вибіг господар дому, який вбив тварину і викликав ветеринарів.
Медики забрали куницю на дослідження і підтвердили, що вона була хвора на сказ.
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Швидка доставила жінок у Сколівську центральну лікарню.
Потім їх відправили у центральну районну лікарню до Стрия, розповіла журналістам директорка Сколівської центральної лікарні Оксана Яремко.
Зараз жінки перебувають на амбулаторному лікуванні під спостереженням лікарів, а 12 серпня мають знову приїхати до Сколівської центральної лікарні.
Раніше випадок сказу зафіксували у безпритульного кота в Києві.
Нагадаємо, сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людей зі 100% летальністю, яке вражає центральну нервову систему і навіть призводить до смерті.
Інфікована тварина може заразити людину через укус, подряпину, слину. Щоб врятуватися від хвороби, необхідно екстрено щепитись і ввести імуноглобулін.
Водночас у деяких випадках вакцинація проти сказу не потрібна після укусів тварин.
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