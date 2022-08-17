Через війну з України за кордон виїхали 22 тисячі вчителів

За кордоном знаходяться близько 22 тисячі вчителів, 5% від загальної кількості освітян.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов під час брифінгу в Укрінформі.

"Тому браку освітян через те, що вони за кордоном, не буде. Це навіть добре, що вони там. Бо можуть працювати в українських школах, можуть здійснювати дистанційне навчання", – каже Горбачов.

За словами омбудсмена, за межами України наразі перебуває, за різними оцінками, від 700 тисяч до 1,5 мільйона дітей шкільного віку.

"В Україні цього року буде набагато менша наповненість шкіл, зараз навіть є проблема з формуванням перших класів", – зазначає освітній омбудсмен.

Нагадаємо, освітній омбудсмен також повідомив, що в Україні понад 50% батьків обирають дистанційну форму навчання в школах з 1 вересня.