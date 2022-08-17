Через війну з України за кордон виїхали 22 тисячі вчителів

Яна Осадча журналіст
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17 серпня 2022

За кордоном знаходяться близько 22 тисячі вчителів, 5% від загальної кількості освітян.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов під час брифінгу в Укрінформі.

"Тому браку освітян через те, що вони за кордоном, не буде. Це навіть добре, що вони там. Бо можуть працювати в українських школах, можуть здійснювати дистанційне навчання", – каже Горбачов.

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За словами омбудсмена, за межами України наразі перебуває, за різними оцінками, від 700 тисяч до 1,5 мільйона дітей шкільного віку.

 Фото: Sepy/Depositphotos

"В Україні цього року буде набагато менша наповненість шкіл, зараз навіть є проблема з формуванням перших класів", – зазначає освітній омбудсмен.

Нагадаємо, освітній омбудсмен також повідомив, що в Україні понад 50% батьків обирають дистанційну форму навчання в школах з 1 вересня.

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