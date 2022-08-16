Скільки батьків підтримують навчання офлайн? МОН та освітній омбудсмен назвали різні цифри

В Україні понад 50% батьків обирають дистанційну форму навчання в школах з 1 вересня.

Такі дані озвучив освітній омбудсмен Сергій Горбачов під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

"Зараз близько 50-60% батьків обирають дистанційну форму навчання з 1 вересня, оскільки вони не певні в безпеці своїх дітей.

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Якщо проаналізувати ситуацію, наразі я прошу всюди де можливо починати навчання офлайн, в першу чергу для початкової школи", – каже Горбачов.

Фото: ArturVerkhovetsky/Depositphotos

Водночас міністр освіти і науки Сергій Шкарлет називає інші цифри. Так, у МОН озвучили, що понад 50% батьків виступають за навчання в очній формі.

Утім, дані омбудсмена підтверджуються опитуванням Державної служби якості освіти України.

Згідно з опитуванням, 50% батьків і 48% вчителів підтримують саме дистанційну форму навчання, натомість офлайну віддають перевагу лише 26% батьків і 22% – вчителів.

Освітній омбудсмен та міністр освіти також розійшлись і в оцінках готовності українських шкіл до навчання офлайн.

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Так, Горбачов каже, ще лише 30% закладів середньої освіти готові проводити навчання в умовах ракетної небезпеки, Шкарлет натомість озвучив цифру в 41% шкіл.

Нагадаємо, раніше в МОН розкритикували освітнього омбудсмена через онлайн-опитування учнів, батьків і вчителів, які свідчили підтримку онлайн-навчання.

Результати у міністерстві назвали "необ’єктивними" через неможливість перевірити їх точність та ймовірні відповіді однією людиною по декілька разів.

У МОН наголошували, що найбільш об’єктивним буде опитування саме від Державної служби якості освіти, яке опублікували 12 серпня.