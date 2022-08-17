16 років збирав пластикові кришечки: митець з Волині прикрасив будинок кольоровою вишиванкою

Микола Левчук з Волинської області прикрасив стіни свого будинку "вишиванкою" з пластикових кришок.
На їхній пошук він витратив 16 років, повідомляє видання "Буг".
Чоловік проживає у селі Древині. Його будинок став прикрасою не лише населеного пункту, а й усієї Іваничівської громади.
Микола Левчук – художник, раніше він писав картини. Однак через нещасний випадок пошкодив праву руку. Митець довго шукав справу, яка б принесла йому творчу реалізацію та задоволення.
Ідея народилась через мисткиню із Закарпаття, яка теж прикрасила свій дім різнокольоровими кришечками. Проте Микола Левчук захотів реалізувати більш масштабний проєкт.
|Власник будинку Микола. Фото: "Буг"
"16 років збирав кришки. Але не кожного дня. А кілька днів на місяць. В основному зимою їх шукав. Але якщо порахувати усі дні, то більше року точно вийде потраченого часу на збір кришок", – заявив майстер.
Він зазначає, що в орнаменті використано понад 20 тисяч кришок.
Візерунок спершу малював на папері, а тоді викладав його вдома на підлозі.
|Будинок з "вишиванкою" на Волині
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"Опісля виміряв стіну, робив спеціальні розрахунки та на вигладженій ґрунтовкою поверхні будинку креслив невеличкі квадратики, щоб знати куди саме чіпляти кришечку, і писав якого саме кольору він має там бути. А вже після цього брав кришечку на морозостійкий клей для зовнішнього використання, щоб довше трималась", – розповів чоловік.
Микола почав клеїти кришки минулого року, а закінчив цьогоріч навесні.
Він зазначає, що зіткнувся зі складнощами. Зокрема, деякі кришки вигорають на сонці, і тоді доводиться їх заміняти.
До "вишитого" будинку веде ще й доріжка з орнаментом. В узори "одягнена" у літня кухня митці.
Наразі художник хоче оформити весь будинок у вишиванку з кришок. Для того знову шукає матеріал, зокрема – білі жовті кришечки.
|Літня кухня
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