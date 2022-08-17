16 років збирав пластикові кришечки: митець з Волині прикрасив будинок кольоровою вишиванкою

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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17 серпня 2022

Микола Левчук з Волинської області прикрасив стіни свого будинку "вишиванкою" з пластикових кришок.

На їхній пошук він витратив 16 років, повідомляє видання "Буг".

Чоловік проживає у селі Древині. Його будинок став прикрасою не лише населеного пункту, а й усієї  Іваничівської громади. 

Микола Левчук – художник, раніше він писав картини. Однак через нещасний випадок пошкодив праву руку. Митець довго шукав справу, яка б принесла йому творчу реалізацію та задоволення.

Ідея народилась через мисткиню із Закарпаття, яка теж прикрасила свій дім різнокольоровими кришечками. Проте Микола Левчук захотів реалізувати більш масштабний проєкт.

 Власник будинку Микола. Фото: "Буг"

"16 років збирав кришки. Але не кожного дня. А кілька днів на місяць. В основному зимою їх шукав. Але якщо порахувати усі дні, то більше року точно вийде потраченого часу на збір кришок", – заявив майстер.

Він зазначає, що в орнаменті використано понад 20 тисяч кришок.

Візерунок спершу малював на папері, а тоді викладав його вдома на підлозі. 

 Будинок з "вишиванкою" на Волині

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"Опісля виміряв стіну, робив спеціальні розрахунки та на вигладженій ґрунтовкою поверхні будинку креслив невеличкі квадратики, щоб знати куди саме чіпляти кришечку, і писав якого саме кольору він має там бути. А вже після цього брав кришечку на морозостійкий клей для зовнішнього використання, щоб довше трималась", – розповів чоловік.

Микола почав клеїти кришки минулого року, а закінчив цьогоріч навесні. 

Він зазначає, що зіткнувся зі складнощами. Зокрема, деякі кришки вигорають на сонці, і тоді доводиться їх заміняти.

До "вишитого" будинку веде ще й доріжка з орнаментом. В узори "одягнена" у літня кухня митці.

Наразі художник хоче оформити весь будинок у вишиванку з кришок. Для того знову шукає матеріал, зокрема – білі жовті кришечки.

 Літня кухня

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